Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Vier finales’

De wedstrijd tegen RKC Waalwijk was de eerste van vier finales. FC Utrecht strijdend voor een ideale positie aan het einde van het seizoen om vervolgens de play-offs in te gaan. In een winderig en koud Waalwijk, zagen wij een volledig rood/wit bezoekers vak. Totaal uitverkocht. Het was voor FC Utrecht zaak om drie punten te pakken. Zo kon FC Utrecht op plaats zes terecht komen. En tevens, Ajax op nog 1 punt in het vizier. Plaats vijf wellicht haalbaar? Dat zou een wereldprestatie zijn. Maar de realiteit was in Waalwijk anders.

In de eerste helft was het een slappe vertoning. Finales speel je op een andere manier. Het gaat er immers om. Tegen het half uur de 1 – 0 voor RKC. Vijf minuten later de uitgelezen mogelijkheid voor FC Utrecht om nog voor rust op 1 – 1 te komen. Maar helaas. We gingen met 1 – 0 de rust in.

De rust was het voor Jans de mogelijkheid om het tij te keren. Boussaid kwam voor de onzichtbare Lidberg. Het had een positieve invloed op de wedstrijd. Bozdogan na een kwartier met de 1 – 1. Niet veel later balverlies van Sam Lammers en RKC met de 2 – 1. Weer achter de feiten aanlopen. Lammers maakte tien minuten voor tijd zijn balverlies goed met een prima actie en tekende voor de 2 -2. Daar bleef het bij. Enigszins teleurgesteld verlieten wij Waalwijk. Plaats zes is nog binnen handbereik. Oh zo belangrijk om in ieder geval thuis de play-offs in te gaan.

5 Mei

Het is zover. Aanstaande zondag het afscheid van Vitesse in de Galgenwaard. De Bunnik Side wederom stijf uitverkocht. Een unieke kans voor FC Utrecht om richting plaats vijf te komen. Zou het weer typisch FC Utrecht zijn om Vitesse te onderschatten? Ons met een kater achterlaten? Laten we hopen dat een bijna volle Galgenwaard het medicijn is om Vitesse met de staart tussen de benen af te laten reizen naar Arnhem. Lammers wederom zijn doelpunt mee zal pikken en Barkas weinig te doen zal hebben.

Dan een week later weer een thuiswedstrijd. Sparta. Zes punten moet toch mogelijk zijn. Ondertussen nog een tip. Remco Kraak, de maker van een eigen podcast. Dit keer met Michael Mols. Zeer het beluisteren waard. Al was het alleen maar om de mededeling dat er wellicht een wedstrijd gespeeld gaat worden tussen FC Utrecht en Rangers FC. Daar waar Mols ook zijn hoogtij jaren vierde. Een open en geweldig interview. Op Spotify kunt u bijna 2 uur beluisteren hoe Remco de levensloop van Mols bespreekt. Pieken en dalen.