Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Wat nu als, en stel je voor dat…….’

Een wedstrijd minder, nog ongeslagen en in Utreg weinig aan de hand. Het is dan ook volkomen logisch dat de Galgenwaard gevuld was met ruim 20.000 fans. En zij hebben zich prima vermaakt. Beiden supportersgroepen creëerden een prima sfeer.

FC Utrecht begon heel goed. Vol erop en de wil om te winnen. Het resulteerde al snel in de 1 – 0. Een eigen goal, maar wel dik verdiend. Net op een half uur spelen, een fout van Engwanda en de 1 – 1 hing in de touwen. FC Utrecht boeide het niet al te veel. Na acht minuten was daar alweer de 2 – 1. Een benutte penalty van Ohio. Scheidsrechter Joey Kooij zag het goed.

Kooij had overigens een prima dag. Floot na behoren. Het wegzenden van de trainer van Willem 2 was wel wat overdreven. Die Peter Maes was nog niet binnen, of de 2 – 2 hing in de netten. Een zeldzame fout van Viergever was een cadeautje voor Willem 2. We keken in de rust weer naar Barkas toen de mannen het veld betraden. Hij was op tijd.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Na acht minuten scoorde Willem 2 weer. Echter wel in eigen goal. 3 – 2 voor FC Utrecht. Gingen we richting een 5 – 5? Er werd volop gewisseld. Willem 2 was dichtbij de 3 – 3. Dan een ongelukkig moment voor Van Der Hoorn. Per brancard het veld verlaten. Het bleef spannend. De Galgenwaard bleef erachter staan. En dan, na acht minuten blessuretijd was daar het eindsignaal. FC Utrecht stevig op plaats drie. Wat een verschil met vorig seizoen. Toen waren er een aantal rijp voor hartpillen.

Volgende week zondag naar het sterke AZ Alkmaar. Op het godsgruwelijke tijdstip van 20.00 uur. Maar goed, het uitvak zit ram vol. Het vertrouwen is er. Een punt zou heel mooi zijn. Daarna RKC thuis. Die hebben nul uit zes. Het wat nu en stel je voor dat is begonnen. Het is weer alles bij de fans. Zal dit het seizoen worden dat er weer een prijs gehaald zal worden? Ron Jans ziet het allemaal aan. Hij zal er verder niet wakker van liggen. Doet zijn ding op zijn manier. Ook niet indien Ihattaren zijn opwachting zou maken in de Galgenwaard. Ik gun hem van harte een herstart van zijn sportieve carrière. Maar eerst gaan we zondag naar Alkmaar. Daar valt wellicht wat te halen.

Ben ten Boden