Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Wij ruiken iets anders’

Ron Jans ruikt de Kuip al een beetje. Wie de wedstrijd tegen Heracles heeft gezien, zal zich afvragen op basis waarvan? Wellicht scherp getraind? Even dachten wij dat we ze op maandagavond hadden gemist in het Preston Palace hotel in Almelo. Best een mooie belevenis daar. FC Utrecht was FC Utrecht niet. Ze bakten er weer weinig van!

We hadden echter een probleem. Er waren nog steeds geen kaarten. We besloten eens rond te vragen bij de receptie. Wij ruiken een kans op kaarten. En niet de minste. We mochten ons uiteindelijk verheugen op een skybox. Kaarten zouden worden klaargelegd bij de hostess bij de hoofdingang. Gezien de frisse temperaturen was dat geen overbodige luxe. Twee gastvrouwen en een gastheer verwenden ons uitstekend. We hadden zelfs verwarmde stoelen via het zitvlak en de rugleuning. Die warmte was zeer welkom. Zeker gezien het spelbeeld van FC Utrecht.

Heracles speelde zoals verwacht met het hart. Ook dat wist FC Utrecht. De matige bezetting van het stadion gaf te denken. Geloofde de Heracles-fans er niet in? Slechts 7.300 supporters hadden de weg gevonden naar het stadion. Vijfhonderd fans van FC Utrecht zaten in het uitvak. Binnen vijf minuten schoot Heracles op de paal en kort daarna in het net. Zo vrij als een vogeltje scoorde de club met een hakbal. Na een half uur spelen stond het 2 – 0 voor Heracles. Als je het niet gezien hebt, geloof je het niet. Ook nu lukte het om zo vrij als een vogeltje tientallen meters door de verdediging te rennen. De deur stond wagenwijd open.

Caribische zon

Heracles speelde met het hart en FC Utrecht deed maar wat. Min had een van zijn twee kansen moeten scoren. Dan zouden we nog redelijk de rust in gaan. Jans bracht ook Haller. Nog meer power. Maar het leed was al geschied. Heracles bleef fier overeind. Een 3 – 0 had niet misstaan. Zeker toen El Karouani een misser maakte. Gelukkig voorkwam hijzelf de 3 – 0. De 7.300 fans van Heracles maakten er een mooi feest van. FC Utrecht droop na afloop af. Geen lering getrokken uit het eerste duel. En dat mag je ze wel aanrekenen.

Met het hart en passie een wedstrijd ingaan, levert een halve finale op. FC Utrecht heeft het nakijken. Onnodig en enige zorg voor de komende weken is op zijn plaats. De ranglijst verdoezelt wel het een en ander. Om vast op drie te blijven, moet er wel afgerekend worden met Almere City aanstaande zondag. Dan kan de week erop, als we naar PSV moeten, de schade misschien beperkt worden. Door een iets te enthousiaste vakantieplanning, moeten we beide wedstrijden missen. Dat zal dus een sportcafé onder de Caribische zon worden. Precies op tijd zijn we dan weer terug voor de thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Ik mag hopen dat het wat een euforische column zal worden en FC Utrecht nog steviger op plaats drie staat.