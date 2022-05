Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Windkracht twaalf in de Galgenwaard’

Supporters die niet beter wisten, hadden zeker niet op www.weer.nl gekeken. We tikten net over de 17.000 fans aan. Een ware windkracht twaalf maakte zich van de fans meester. En dat zag er in de aanloop van het duel tegen Vitesse niet naar uit. Kijkend een uur voor aanvang naar de kaartverkoopunit aan de City Site, hoopte ik dat we de 15.000 zouden halen. Gelukkig viel het niet tegen.

De sfeer in de Galgenwaard werd nog eens opgezweept door Rene Schuurmans. Velen waren sceptisch over een goede afloop van dit duel. En daar hadden zij alle reden voor. Het sentiment rond FC Utrecht was tot op de bodem gezakt. In mijn vorige column repte ik over de dood of de gladiolen. Op de Bunnikside hadden ze het in ieder geval goed begrepen. Een compliment waard. Negentig minuten power vanaf de tribune. Jammer toch van de plastic bekers bij notabene een 2 – 0 voorsprong. Willen Janssen deed wat hij moest doen. Gelukkig maar.

FC Utrecht kwam door diezelfde Willem Janssen al in de derde minuut op een 1 – 0 voorsprong. De tactiek en opdracht van Rick Kruys bleek tegen Vitesse de juiste te zijn. We geven niets weg. Er op klappen. Passie en strijd. Een ongekende strijd. Wat een verademing na al die zwabbermaanden. Douvikas volgde al snel met de 2 – 0. Maar miniem buitenspel gooide roet in het eten. Niet veel later dan toch Sander van de Streek met de dik verdiende 2 – 0.

FC Utrecht bleef maar doorrazen en pas een kwartier voor rust, nam de storm iets af. Vitesse had werkelijk niets in te brengen. Begin tweede helft ging FC Utrecht door waar ze de eerste helft mee waren begonnen. Zelden een zo fanatiek FC Utrecht gezien dit seizoen. Dan is het ook logisch dat de krachten af gaan nemen. Vitesse kreeg meer grip. De wissels volgden.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Henk Veerman en Pontus Almqvist. Dat wierp direct zijn vruchten af. Almqvist werd gevloerd in de zestien. Penalty. De dit keer zich uit de naad werkende Gustafson schoot onberispelijk de 3 – 0 binnen. Feest in de Galgenwaard. Door een onoplettendheid in de FC Utrecht verdediging kon Vitesse de 3 – 1 intikken. Jammer.

We hebben genoten in de Galgenwaard. Doemt wel de vraag op: waarom kan dat niet in bijna alle wedstrijden? Het bewijs is er. Passie en strijd. De basis om wedstrijden tot een goed einde te brengen.

Aanstaande zondag gaan we het afmaken in Arnhem. Ik ga er vanuit dat Rick Kruys wederom de juiste strategische plannen zal doorvoeren. Vitesse moet komen. Zij gaan de ruimtes weggeven. Ideaal voor Pontus Almqvist met zijn enorme snelheid. Het banken van Maher tegen Vitesse had ik niet verwacht. Maar wel heel logisch. Ben heel benieuwd of Maher er zondag vanaf het begin bij is. Slechts 500 FC Utrecht-supporters mogen het duel bezoeken. Vanuit supporterskringen is er volgens mij geen enkele actie ondernomen om dat aantal omhoog te krikken. Men pikt en slikt. De kaartverkoop in Arnhem gaat ook niet echt spectaculair. Laat die 500 uit Utrecht de sfeer dan maar bepalen. FC Utrecht is er nog niet. Het zal nog flink lastig worden. Maar ze weten hoe het moet. Een windkracht negen is genoeg!