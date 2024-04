Ben ten Boden over FC Utrecht: Zou het dan toch?

FC Utrecht – PEC Zwolle was een wedstrijd met twee gezichten. In de eerste helft was er weinig tot niets te beleven. FC Utrecht kreeg het niet aan de praat, en PEC Zwolle grossierde in langzaamaan acties. Victor Jensen had zijn dag niet en Boussaid dwarrelde weer over het veld.

Het vuurwerk voorafgaande aan de wedstrijd had een verlammende werking op beide teams. Gelukkig brachten de honderden Mark van der Maarel-fans in vak U enige vrolijkheid met hun liederen. Het waren hoofdzakelijk studenten. Dit was ook de fans van PEC Zwolle opgevallen, al snel werd er gevraagd naar de bangalijst van het Utrechtsch Studenten Corps. De sfeer bleef er gezellig onder.

In de rust spraken we onze bezorgdheid uit. Zo matig presteren in de eerste helft beloofde niet veel goeds voor de tweede helft. Maar we hadden buiten Ron Jans gerekend. Maar liefst drie nieuwe krachten bij aanvang van de tweede helft. De meest opvallende was Mark van der Maarel. Maar ook Lidberg. Hij heeft tot nu toe geen gelukkige periode bij FC Utrecht. Tijdens de warming-up snapte ik de keus van Jans wel. Lammers staat te geïsoleerd en met nog een spits erbij ontstond er meer ruimte.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Lidberg

Mark van der Maarel bewees zijn waarde. Voorzet van rechts en Lammers met de 1 – 0. Die Mark, hij werd bedolven door de spelers. De 20.000 scandeerden zijn naam. Enkele minuten later met een kanonskogel de 2 – 0 door Toornstra. FC Utrecht veegde PEC Zwolle van de mat. De Galgenwaard beleefde het als een droom. Een half uur voor tijd plots de 2 – 1. Oeps. Maar dan, Lidberg met de 3 – 1 en 4 – 1. Tweemaal vanaf links, Daar lagen de ruimtes. Geweldig voor die jongen. Hopelijk gooit hij nu alle schroom van zich af, en weet hij samen met Lammers vaker het net te vinden. Een paar minuten voor tijd de 5 – 1 door Blake. Ook voor hem een leuke binnenkomer. De Galgenwaard waande zich in Europese sferen.

Thuiswedstrijd

De tweede helft biedt perspectief voor aanstaande zondag als FC Utrecht op bezoek gaat in Heerenveen. Het duo Lammers/Lidberg zou wel eens het ei van Columbus kunnen zijn. En we moeten gaan voor een resultaat. We staan op plaats 8. Dat kan genoeg zijn voor een play-off ticket. Maar hoe hoger we eindigen hoe beter. Als ik het goed heb speel je dan een thuiswedstrijd. Dan is gelijk het probleem in Amsterdam opgelost. Zoals het er nu naar uit zal zien, kan Ajax zijn eventuele thuiswedstrijd niet in eigen stadion spelen. De Toppers vieren dan hun feestje. Uitwijken dus. Olympisch Stadion? Dan kan ik hem alvast invullen voor de FC Utrecht-supporters. Ik meld het maar even, dan is het aan FC Utrecht om op tijd op te staan voor de fans.

Het ingrijpen van Ron Jans in de rust heeft een kentering teweeggebracht. Zou het dan toch? Op basis van de tweede helft kan FC Utrecht van bijna iedereen winnen. Nog zes wedstrijden te gaan in de competitie. Dan hopelijk de play-off. Uiteindelijk een goede afsluiter van een matig seizoen. Ik hoorde de fans al weer zingen over Litouwen!