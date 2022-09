Ben ten Boden zag weer een wedstrijd van FC Utrecht om heel snel te vergeten

Enige tijd terug las ik in het AD een interview met Ad Verdonk de voormalig Commercieel Manager van FC Utrecht. Hij noemde met name Boussaid en Sylla. Ook vandaag ben ik wat meer gaan letten op deze twee. En inderdaad, Verdonk heeft gelijk. Zij brengen veel en veel te weinig. Sylla spant wel de kroon. Je speelt gewoon met tien man. Boussaid gaat als de bliksem, maar oh zo nutteloos. Vandaag tegen het dolende Vitesse, was weer een wedstrijd om heel snel te vergeten.

Wat een oersaaie wedstrijd. In de eerste helft. FC Utrecht in de eerste helft, twee overtredingen. Dat zegt genoeg. Beide teams speelden om niet te winnen. Er was werkelijk niets aan de eerste helft. En dat na de overwinning in Sittard. In de tweede helft oogde het wat beter, maar het blijft zoeken naar de juiste uitgebalanceerde elf spelers. Maar toch, Bas Dost deed zes minuten voor tijd wat hij doen moest. Scoren. De drie punten bleven in Utrecht. Een wedstrijd zonder supportersincidenten: de gesprekken van deze week hebben hun uitwerking gehad.

Nu op naar vrijdag. FC Utrecht – NEC. Een avondwedstrijd. Het kan spoken. Tevens ben ik benieuwd wat FC Utrecht gaat doen met de cateringprijzen. Nog immer zijn die sky high. Op internet verschijnen meer en meer negatieve berichten. Ook de kwaliteit komt ter sprake. Er is serieuze aandacht voor een oproep tot een boycot van de catering. Wie de foto bekijkt, snapt waarom.

Tekst loopt door onder de foto

De volksclub zal kleur moeten bekennen. Dat doen ze in ieder geval wel bij de toiletten. Daar prijkt de naam ”Jochies” bij het herentoilet. Tot op heden is het toiletgebruik gratis. Ben benieuwd of de commerciële afdeling al ideeën heeft aangedragen om ook daar omzet uit te genereren. Dat zeg ik wel een beetje gekscherend.

FC Utrecht stoomt op naar het linkerrijtje. Tegen NEC zal een sprongetje voorwaarts gemaakt kunnen worden. Zo komen we in de buurt waar we horen. Maar als Fraser vasthoudt aan zwakkelingen, dan kan NEC een maatje te groot worden. Het uit proberen en we zien wel hoe het uitpakt, is allang voorbij. Geef ons de elf best renderende spelers. Twee weken later na NEC volgt Excelsior uit. Paniek in Rotterdam, de wedstrijd is alleen te bezoeken via een verplichte bus-combi. FC Utrecht stelt er alles aan gedaan te hebben. Dat heb ik vaker gehoord. Gelukkig zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. In Rotterdam zal er een resultaat moeten komen. Het wordt tijd dat er een FC Utrecht te zien is waar men in Nederland over praat. Gezien de selectie is dat ook mogelijk. Gezien de trainer heb ik nog steeds mijn twijfels.