Pep en Frans balen van onnodige tegentreffers tegen Vitesse: ‘Die Manhoef is zo klein dat hij niet eens in de Python van de Efteling mag’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Voor FC Utrecht was het een week met pieken en dalen. Dinsdagavond werd na 120 minuten bekervoetbal AZ verslagen (1-2), maar afgelopen weekend waren de tien spelers van Vitesse te sterk voor de Domstedelingen (2-0). Pep en Frans zijn blij met het behalen van de kwartfinale van het bekertoernooi. Tegelijkertijd maken ze zich zorgen om de verdedigende kwaliteiten van hun club.

“Het was een week met gemengde gevoelens”, zo begint Pep. “De bekerwinst tegen AZ was geweldig. Het was 120 minuten lang feest en na het laatste fluitsignaal ontplofte er in het uitvak een bom van euforie. Door AZ te verslaan kon het team met een heerlijk gevoel richting Arnhem. Achteraf is het onbegrijpelijk dat de wedstrijd tegen Vitesse is verloren. Sander van de Streek en Taylor Booth hielpen drie enorme kansen om zeep en Mike van der Hoorn had besloten om zijn klapschaatsen in plaats van zijn voetbalschoenen aan te trekken. Als een vis op het droge lag hij meerdere keren op de grond te spartelen. Shorttracker Sjinkie Knegt zou nog minder vaak uitglijden in een wedstrijd.”

Manhoef in de Python van de Efteling

Frans reageert voor het eerst en gaat verder in op de prestaties van Van der Hoorn. “Onze centrale verdediger liet zich bij de eerste tegentreffer kinderlijk eenvoudig wegzetten door Million Manhoef. Die Manhoef is zo klein dat hij niet eens in de Python van de Efteling mag en dan nog zet hij Van der Hoorn opzij. Voor de zoveelste keer oogde Van der Hoorn kwetsbaar en onzeker. Hij heeft sinds zijn terugkomst nog geen moment geïmponeerd. Dat is toch opvallend als je in een zware Engelse competitie veel wedstrijden voor Swansea City hebt gespeeld.”

Ondanks het verlies staat FC Utrecht nog altijd op de zevende plaats. Toch wil Pep de defensieve problemen van de club nog verder uitlichten. “Tasos Douvikas is de topscorer van de competitie. Het is lang geleden dat er in de Galgenwaard een doelpuntenmachine rondliep. Toch staat het doelsaldo van FC Utrecht op nul. De ploeg scoorde tot nu 33 keer, maar kreeg er ook 33 tegen. Dat getuigt van onzekerheid en kwetsbaarheid. Als dan de inspanning en vechtersmentaliteit van de afgelopen weken ook nog wegvalt, blijft er een poeslief team over. Zonder de bikkelharde Utrechtse instelling zijn we gewoon een middelmatig ploegje dat makkelijk goals om de oren krijgt.”

Halve finale is een feit

De zure nasmaak van afgelopen weekend blijft voorlopig dus nog wel even hangen. Toch kan er positief vooruit worden gekeken, want in de kwartfinale van de beker is FC Utrecht gekoppeld aan amateurclub SV Spakenburg. Frans durft al te zeggen dat FC Utrecht bij de laatste vier komt. “We hebben een heerlijke loting te pakken. De amateurs van Spakenburg hebben het leuk gedaan, maar dat moet niet worden overdreven. Ze hebben FC Groningen verslagen, maar zouden op dit moment ook niet meekunnen in de eerste- of tweede divisie. De enige waar FC Utrecht voor moet waken is de spits van SV Spakenburg. Niet omdat hij zo goed is, maar omdat het vermoedelijk de directe tegenstander van Van der Hoorn is. Die geeft nog weleens cadeautjes weg.”

Het was dus een week met dubbele gevoelens. Tot slot kijkt Frans nog naar de volgende wedstrijd. Aanstaand weekend komt PSV namelijk langs in de Galgenwaard. De Utrechters hebben het altijd lastig tegen PSV, want de laatste overwinning in Utrecht dateert alweer uit 2019. “Statistisch gezien hebben wij het altijd lastig tegen de Eindhovenaren. Om een resultaat te halen moet de energie en strijd van de afgelopen weken weer terugkomen. Een uitverkocht huis en het tijdslot van zondagmiddag 14.30 uur bieden de randvoorwaarden voor een prachtige middag. Het is verder aan spelers om er ook een succesvolle middag van te maken!”