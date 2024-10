Pep en Frans beleven Utrechtse natte droom: ‘Ranglijst op de rug getatoeëerd’

FC Utrecht weet van geen ophouden. Na zes competitiewedstrijden is de ploeg van trainer Ron Jans nog altijd ongeslagen. Afgelopen weekend werd AZ met 1-2 verslagen en inmiddels hebben de Domstedelingen een Champions League-ticket in handen. Het seizoen is misschien pas net begonnen, toch kunnen Pep en Frans voorlopig hun geluk niet op.

“Zondagavond 20.00 uur is normaal gesproken een vreselijk tijdstip voor een voetbalwedstrijd. Toch boeit dat helemaal niemand meer als de club op deze manier wint. Wat hebben FC Utrecht-supporters toch een geweldig leven”, zo analyseert Frans glunderend. “In het eerste kwartier tikte AZ ons helemaal scheel en ook in de tweede helft hadden hartverzakkingen en samengeknepen bilwangen de overhand. Toch winnen we op strijdende wijze de wedstrijd. Dat is precies wat dit team typeert.”

In de wedstrijd tegen AZ zag Frans precies wat het geheime wapen van dit team is. “De samenwerking tussen Yoann Cathline en Souffian El Karouani verliep als een geoliede machine. In de voorgaande wedstrijd liepen deze twee jongens elkaar nog in de weg, maar tegen AZ was de afstemming indrukwekkend. Allebei de doelpunten kwamen tot stand via de linkerflank. Dat is echt geen toeval, want vooral El Karouani is dit seizoen ontketend. Zijn voorzetten zijn van betere kwaliteit en de afronding van zijn passes is, sinds het vertrek van de blinde Isac Lidberg, ook exponentieel toegenomen.”

De string van El Karouani

Volgens Frans is El Karouani de volgende die miljoenen gaat opleveren. Pep wil wel een opmerking plaatsen over het uiterlijk van de linksback. “El Karouani is goed bezig, maar moet zich niet te gek gaan kleden. Iedere week propt hij de pijpen van zijn broekje tussen zijn liezen en wil hij met zijn korte scheenbeschermers de Italiaanse glamourboy uithangen. Dat is imposant als je Fabio Cannavaro bent en bij Parma speelt, maar een beetje overdreven als je El Karouani heet en de linksachter van FC Utrecht bent. Als het aan hem ligt staat hij volgende week in een stringetje op het veld.”

Fraser kan vertrekken

FC Utrecht pakte wederom drie punten. Dat betekent dat de club nog altijd ongeslagen is. Vooral Pep kan zijn geluk niet op. “Inmiddels heb ik de ranglijst getatoeëerd op mijn rug. Het is tot nu toe een geweldig seizoen. Alles valt op zijn plek en de onverbiddelijke strijd die dit team in zich heeft is indrukwekkend. Toch is er binnen het veldspel nog verbetering mogelijk. Er worden wekelijks persoonlijke fouten gemaakt die leiden tot onnodige tegentreffers. Vorige week gingen Nick Viergever en Ole Romeny in de fout. Deze week vonden Mike van der Hoorn en Vasilios Barkas het nodig om een doelpunt cadeau te geven. Het loopt nu elke keer goed af, maar het gaat een keer fout. Als die cruciale fouten eruit worden geslepen dan kan FC Utrecht dit weekend moeiteloos RKC-trainer Henk Fraser de genadeklap geven. Als hij er niet nog uitgetrapt is, zullen we de puntloze Waalwijkers oprollen en kan keelgrijper Henkie zijn koffers pakken.”