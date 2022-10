Pep en Frans over FC Utrecht: ‘Ineens doen we weer mee terwijl we helemaal niet goed spelen’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Het was een mooi weekend voor FC Utrecht. In Rotterdam werd er met 0-1 gewonnen van Excelsior. Ondanks de uitslag was het spel nog niet om over naar huis te schrijven. Pep en Frans zijn blij met de wissels die trainer Henk Fraser doorvoerde en kijken al halsreikend uit naar volgend weekend.

“Fraser is tijdens de interlandperiode gaan nadenken en tot een geniale ingeving gekomen”, zo begint Frans. “Hij had zijn geliefde 5-3-2 formatie al ingeruild voor 4-4-2. Gelukkig ligt ook dat systeem inmiddels bij het grofvuil. 4-3-3 is eindelijk het uitgangspunt geworden.” Pep vult zijn broer aan. “Het bleef niet alleen bij een andere formatie. Ook stuurde de trainer vijf andere spelers het veld in ten opzichte van de vorige wedstrijd. Opvallend genoeg mochten Sylla en Boussaid, de lievelingetjes van Fraser, eindelijk eens de bank warmhouden. Heel Utrecht heeft weken om wissels gevraagd en de eigenwijze Henk heeft geluisterd.”

Ajax, PSV en Feyenoord

Ondanks dat de mannen zich kunnen vinden in de tactiek en opstelling blijft de uitvoering wel een verbeterpunt. Pep ziet namelijk in dat zijn cluppie het moeilijk had tegen de promovendus. “De wedstrijd begon heel moeizaam, maar het doelpunt van Van der Streek gaf lucht. De ploeg moest verder uitlopen maar de kansen werden weer niet verzilverd. Na een uurtje spelen was de tank leeg. Vooral de spelers die de afgelopen weken weinig speelden, waren conditioneel op. Er werd gewisseld en direct viel het team terug in oude ritmes.”

Frans wil hier wel een kanttekening bij maken. “We moeten niet doen alsof Excelsior er niks van kan. Dat is een stugge ploeg waar iedereen het lastig mee heeft. Je ziet het ook bij de traditionele top drie. Ajax, PSV en Feyenoord verspeelden dit weekend punten tegen kleinere tegenstanders. Het is allemaal niet zo simpel als soms wordt geschetst.”

Chris Woerts

Gedurende de interlandperiode leek het qua nieuws rustig te blijven rondom FC Utrecht. Toch kwam er afgelopen week een opmerkelijk verhaal naar buiten. Chris Woerts wist te vertellen dat technisch directeur Jordy Zuidam in de belangstelling van PSV staat. Pep neemt de uitspraken van Woerts echter niet zo serieus. “Woerts is de man die iedereen opriep om Bitcoins te kopen. Nog geen jaar na zijn uitspraak is de munt alleen maar in waarde gedaald. Uitgerekend die man weet te vertellen dat Zuidam naar Eindhoven kan vertrekken. Houd alsjeblieft op. Zuidam heeft al jaren een geweldige band met clubeigenaar Frans van Seumeren. Onze clubeigenaar is de man die Zuidam de kans heeft gegeven zich te ontwikkelen tot gewaardeerd technisch directeur. Dat duo gaat elkaar niet zomaar in de steek laten. Zeker niet voordat er een goede opvolger gepresenteerd is.”

Frans vult verder aan. “De kans dat hij per direct vertrekt is niet groot. Toch is het op de lange termijn niet slecht om op technisch beleid door te selecteren. Daarbij zal Van Seumeren hem ook echt wel een volgende stap gunnen. Je kan niet ontkennen dat Zuidam miljoenen heeft binnen geharkt door de jaren heen.” Pep komt snel tussendoor. “Daar moet wel tegenover worden gesteld dat hij vooral buitenkansjes terug heeft gehaald. Het zag er op papier allemaal aantrekkelijk uit, maar veel spelers hebben niet gepresteerd. De grote namen zijn op de gok gehaald en bleken allang over hun top te zijn. Die beslissingen kan je Zuidam kwalijk nemen.”

Snackassortiment

Na alle analyses blikken de mannen vooruit op volgende week. Dan komt koploper AZ op bezoek. Pep ziet dat FC Utrecht weer helemaal is aangehaakt. “Ineens doen we weer mee terwijl we helemaal niet goed spelen. Als er van AZ wordt gewonnen, is het gat met de Alkmaarders nog maar vijf punten. Geloof het of niet, maar in de Galgenwaard is winnen van AZ mogelijk.” Tot slot kijkt ook Frans erg uit naar de komende week. De belangrijkste week van het jaar staat voor de deur. Aankomend weekend gaan we namelijk ontdekken wat het beloofde nieuwe snackassortiment van de club inhoudt. Een spannendere week dan deze bestaat niet!

