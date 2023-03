Pep en Frans zien hun club een punt pakken: ‘FC Utrecht is inmiddels in niemandsland aangekomen’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

FC Utrecht heeft de draad weer langzaam opgepakt. Na nederlagen tegen Spakenburg en Fortuna Sittard werd er afgelopen weekend met 2-2 gelijkgespeeld tegen NEC. In Nijmegen zagen Pep en Frans hun club een punt uit het vuur slepen, werden ze jaloers op de grasmat in De Goffert en nemen ze afscheid van RVC-lid Kees (S)jansma.

“Afgelopen week was de teleurstelling groot, maar met de tijd slijt de meeste pijn vanzelf weer”, zo begint Frans. “We moeten als club weer vooruitkijken, al denkt niet iedereen zo. In het uitvak van het stadion zongen FC Utrecht-supporters de indrukwekkende tekst: ‘Wij willen vis uit Spakenburg’. Het was overduidelijk cynisch bedoeld. Daar moeten we langzaam wel mee stoppen. Het is inmiddels tijd om door te gaan.”

Klein meisje

De wedstrijd tegen Spakenburg zit bij veel supporters dus nog vers in het hoofd. Ook Pep zag gelijkenissen met de bekeruitschakeling. “In de wedstrijd tegen NEC was de achterhoede wederom heel erg kwetsbaar. Debutant Ramon Hendriks speelde wel een leuk wedstrijdje. Hij bracht strijd en wilde laten zien wat hij waard was. Tegelijkertijd liet hij in de tachtigste minuut zijn tegenstander lopen. Doelman Vasilios Barkas kon ternauwernood redden, anders werd er weer verloren.” Frans reageert op zijn broer. “Barkas redt weer een punt voor de club. Toch was hij ook schuldig aan de tweede tegengoal. In Nederland willen keepers ten koste van alles opbouwen. Hij speelde Victor Jensen, die vier tegenstanders in zijn rug had, de bal toe. Jensen werd vervolgens als een klein meisje weggezet. Die slordigheden zullen moeten verdwijnen om de play-offs straks te winnen.”

Ondanks de vele fouten aan Utrechtse zijde keek Pep stiekem ook smullend naar het spel van NEC. “Het is achteraf onbegrijpelijk dat Oussama Tannane in Utrecht nooit heeft uitgeblonken. Die jongen legt bij iedereen de bal op de stropdas en kan bij elke eredivisieclub spelen. Ook rechtsback Bart van Rooij is een leuk spelertje. Hij kan Sean Klaiber hier uit de basis spelen. Aan de andere kant is het wel pijnlijk om te zien dat FC Utrecht een degelijke vleugelverdediger zelf niet meer kan opleiden. Op dat punt zijn we kennelijk aangekomen.”

Biljartlaken en loopgraven

De mannen zijn dus een beetje jaloers op de Nijmegenaren. Ook de Utrechtse terreinmeesters mogen volgens Pep wel een kijkje gaan nemen in De Goffert. “De grasmat van NEC was om van te genieten. De grasmeesters knipten vlak voor de wedstrijd nog met een nagelschaartje de laatste grassprietjes. In de Galgenwaard ligt er allesbehalve een biljartlaken. Steker nog, op sommige plekken lijkt het alsof de Russen er loopgraven hebben aangelegd. Op een normaal veld staan onze spelers al te glibberen en te glijden, dat is nu alleen maar erger. Het thuisvoordeel wat er in de Galgenwaard normaal gesproken is, wordt hierdoor tenietgedaan.”

Kees (S)jansma

Tot slot willen de broers het over iets heel anders hebben. Afgelopen week werd bekend dat Tom Egbers (tijdelijk) niet meer NOS Studio Sport Eredivisie presenteert. Op de werkvloer van de NOS zou grensoverschrijdend gedrag zijn vertoond. Volgens Frans zijn de dagen van Kees Jansma, voormalig verslaggever van de NOS, bij FC Utrecht nu ook geteld. “Kees Jansma staat in de voetbalwereld toch bekend als ‘geile Keessie’ of ‘Kees Sjansma’. Als alle geruchten kloppen dan gaat het onderzoek achterhalen dat Jansma behoorlijk stout is geweest. FC Utrecht is inmiddels in niemandsland aangekomen. De club staat geïsoleerd op de zevende plaats en dus gaan we richting de play-offs. Laten we hopen dat onze spelers de rest van het seizoen opdragen aan Kees Sjansma. Als de spelers net zo ondeugend spelen als dat Kees is geweest, dan moet dat zeker gaan lukken.”