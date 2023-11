Bijzonder huis aan Kromme Nieuwegracht in Utrecht staat opnieuw te koop

Het moderne hoekhuis aan de Kromme Nieuwegracht in Utrecht staat weer te koop. Bert Degenaar kocht het pand in 2018, dat destijds een vraagprijs had van 775.00 euro, om er een bed and breakfast in te beginnen, maar nu doet hij het naar eigen zeggen met pijn in het hart weer van de hand. De vraagprijs voor de markante woning is inmiddels opgekrikt naar 980.000, maar als iemand de B&B voort wil zetten en het huis wil huren is dat ook mogelijk. “Als je dat goed doet woon je er gratis”, aldus Degenaar.

Het huis werd in 2001 ontworpen door architectenbureau Sluijmer en van Leeuwen en heeft een perceeloppervlakte van slechts 13 vierkante meter. Omdat de woning zeven verdiepingen beslaat is de totale oppervlakte van de woning 123 vierkante meter.

Bert Degenaar, Utrechter, voormalig antiquair, verzamelaar en bij het grote publiek bekend van het televisieprogramma Van onschatbare waarde, noemt het een ‘reuze charmant’ huis. In 2018 kocht hij de woning. “Ik liep erlangs toen ze het ‘te koop’-bord op het raam plakte”, zei hij destijds. “Ik heb het altijd een uniek pand gevonden, dus ik dacht meteen: dit moet ik hebben.”

B&B

Degenaar startte direct na de aankoop een bed and breakfast in het hoekhuis. Het idee was dat iemand het pand zou huren en in een van de drie slaapkamers zou verblijven, waardoor de overige twee kamers verhuurd konden worden aan gasten van de B&B.

De lokale fractie van het CDA stelde destijds vragen over de komst van de onderneming. De partij vroeg zich af of dit wel paste binnen het beleid van de gemeente, waarop Degenaar aan DUIC liet weten altijd de richtlijnen en het beleid te hebben gevolgd. “Verder zal de exploitatie door de huurder zo zijn dat deze bijdraagt aan een positieve beleving van de prachtige binnenstad.”

Dit speelde zich allemaal af in 2018. In de coronaperiode heeft Degenaar zelf de exploitatie van de B&B overgenomen en toen de beperkende maatregelen weer voorbij waren diende iemand anders zich weer aan. Deze persoon heeft onlangs besloten te stoppen, waarop Degenaar besloot het pand in de verkoop te zetten.

Keuzes

“Ik verkoop het met mijn in het hart. Het huis, dat eigenlijk ook een kunstobject is, past helemaal bij mij, maar in het leven moet je keuzes maken. De verkoop is dan ook een praktisch besluit. Ik moet daar wel bij zeggen dat ik het alleen aan iemand verkoop die ook hart heeft voor het huis, dus het gaat niet naar een of andere stomme commerciële partij. Als iemand het daarnaast weer wil huren om de exploitatie van de B&B voort te zetten is dat ook mogelijk. Als je dat goed doet woon je er gratis.”

Bekijk hier hoe de woning er nu van binnen uitziet.