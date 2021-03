Na skelet nu ook middeleeuwse nederzetting ontdekt bij Oudwijkerdwarsstraat; ‘We staan te springen’

Nadat eind vorig jaar in de Utrechtse Oudwijkerdwarsstraat een skelet van zo’n 300 jaar oud werd gevonden, is er nu een middeleeuwse nederzetting ontdekt. De archeologen die aan het werk zijn op de plek stonden naar eigen zeggen ‘te springen als gekken’ toen de ontdekking werd gedaan.

Er vinden momenteel werkzaamheden plaats aan de Oudwijkerdwarsstraat. In verschillende fases wordt de weg opengebroken om onder andere de riolering aan te pakken. Tot nu toe blijkt de plek een schatkamer van historische vondsten.

Zo werd in november 2020 een skelet van ongeveer 300 jaar oud ontdekt. Dat was een opmerkelijke vondst. Annette Bakker, archeoloog bij de gemeente Utrecht, zei nooit geweten te hebben wat de bodem na deze ontdekking nog meer in petto zou hebben.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Nederzetting

Nu is er een nederzetting uit de 7e of 8e eeuw na Christus gevonden. “Het gaat om een flinke nederzetting, van minstens 160 meter lang”, zegt Bakker. Over die lengte liggen nu allerlei kaartjes met nummers in de modder. Op verschillende plekken zijn mensen voorzichtig met een schep aan het graven en met enige regelmaat wordt er iets gevonden.

Tot nu toe zijn tientallen zakken met vondsten uit de grond gehaald, waaronder barnsteen dat met name werd gebruikt voor sieraden, maar daarnaast ook gebruiksobjecten zoals kook- en bewaarpotten en muntjes.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Uniek

“De grond zit propvol materiaal”, zegt Marieke Arkema, ook archeoloog bij de gemeente Utrecht. “We vinden hier veel meer objecten dan op andere vindplaatsen uit de middeleeuwen. Daarnaast is alles op deze plek goed bewaard gebleven.”

De ontdekking laat zien dat er in de vroege middeleeuwen mensen woonden aan de oostkant van Utrecht. Dat is uniek, want volgens de archeologen is in dit gebied nog nooit bebouwing uit deze tijd aangetroffen.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Handel

“Je moet je voorstellen dat alles wat hier is gebouwd er vroeger niet stond. Het was een ongecultiveerd landschap en de rivieren, waaronder de Rijn, hadden nog de vrije loop. De nederzetting was dan ook op de oever van de voormalige Rijn gebouwd. Dat is bijvoorbeeld gunstig voor de handel”, zegt Bakker.

De sporen en vondsten worden ingetekend en de komende maanden verder onderzocht en geanalyseerd. Wanneer de werkzaamheden aan de Oudwijkerdwarsstraat een nieuwe fase ingaan, wordt mogelijk nog meer ontdekt.