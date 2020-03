Ook in Utrecht is de Berenjacht geopend

Het coronavirus zorgt soms ook voor bijzondere initiatieven in de stad die we anders niet zo snel zouden tegenkomen. Er zijn al veel Utrechtse initiatieven gestart (die houdt DUIC ook hier voor lezers bij) en andere initiatieven komen overwaaien van andere plekken in het land of de wereld, zoals de Berenjacht.

Kinderen zijn veelal thuis en hebben wel wat behoefte aan afleiding. Het idee is daarom om een knuffelbeer voor het raam te zetten zodat kinderen op een speurtocht kunnen.

Er is een Facebookgroep gemaakt waar velen foto’s van knuffels delen die voor het raam staan en je kan ook op een kaartje zien waar beren staan. In de omschrijving is te lezen: “Dit idee bestaat al in enkele landen, met name België en Australië.” Ook in Utrecht zijn er nu veel deelnemers te vinden in de straten.

Ook in #pijlsweerd kunnen de kleintjes op beren speurtocht. Of naar een verdwaalde hamster. #berenjacht #utrecht pic.twitter.com/0OhGwgQTv2 — Zo is Pijlsweerd (@zoispijlsweerd) March 26, 2020