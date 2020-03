Dit zijn de Utrechtse initiatieven tijdens de coronacrisis; Zingen, kleuren en bezorgen

Om elkaar te kunnen steunen tijdens de coronacrisis zijn er in Utrecht een heleboel initiatieven ontstaan. Mensen kunnen zelf hun steentje bijdragen, of krijgen juist een beetje extra hulp. DUIC zet veel van deze initiatieven op een rij. Hebben we er een gemist? Mail naar [email protected]

Dit bericht wordt regelmatig aangevuld.

Kleurplaat

Wie: Kunstenaar Lars Tuziasm

Wat: Tijdverdrijf met een Utrechtse kleurplaat

Kunstenaar Lars Tuziasm brengt net zoals alle Utrechters veel tijd binnen door. Om iedereen iets te doen te geven maakte hij een kleurplaat met daarop niets anders dan onze eigen Domtoren. Tuziasm: “Men mag ‘m zo vaak printen als zij willen, en het staat ze vrij om een steiger om de Domtoren heen te tekenen.”

Hulplijn voor ondernemers

Wie: OTRA

Wat: Hulplijn voor ondernemers

OTRA heeft een hulplijn geopend voor ondernemers die behoefte hebben aan een luisterend oor of mentale hulp. OTRA is een Utrechtse denktank die zich bezighoudt met het bevorderen van onder andere welzijn in verband met arbeid. Ondernemers kunnen bij de hulplijn terecht voor bijvoorbeeld een coachingsgesprek of juridische en bedrijfskundige vragen. Contact met de lijn is kosteloos. Eventuele vrijwillige bijdragen worden gebruikt om de hulplijn in de lucht te houden.

Sencity live show

Wie: Sencity Festival

Wat: De Grote Sencity Quarantaine Show

De organisatoren van het jaarlijkse Sencity festival verplaatsen het evenement naar een livestream. Het festival dat zich richt op dove en slechthorenden presenteert een talkshow met onder andere Interviews, muziek en signdancers. Onder leiding Oscar Kocken zal de uitzending twee uur duren. Het evenement is op zaterdag 28 maart om 15:00 uur te volgen via Facebook.

Doneren aan ‘Hart voor de zorg’

Wie: Smulders Kookt, restaurant Rhodos en Café Het Hart

Wat: Doneren aan het zorgpersoneel

Smulders Kookt, restaurant Rhodos en Café Het Hart hebben de handen ineen geslagen om het zorgpersoneel te ondersteunen. Door een donatie te doen kunnen deze horecagelegenheden aan het einde van de dag een goede maaltijd geven aan het zorgpersoneel. Zij kan op vertoon van een zorgpas een maaltijd afhalen bij Café Het Hart. Het aantal beschikbare maaltijden hangt af van de donaties, hier kun je zien of en wanneer er nog maaltijden beschikbaar zijn.

Een maaltijd wordt gemaakt voor €6,- maar iedereen kan zelf bepalen wat voor bedrag je wilt doneren. Kijk hier voor een donatie. De eerste 40 maaltijden zijn al afgeleverd bij de spoedeisende hulp/ huisartsenpost van het Diakonessenziekenhuis.

Hofman Live Sessies livestream

Wie: Cafe Hofman

Wat: Live muziek via een livestream

Er is iedere donderdag muziek bij café Hofman, maar nu even niet. Om toch de optredens aan te kunnen bieden, worden deze de komende tijd gestreamd via Facebook. Zo is er vermaak voor de thuiszitters en steun voor de Utrechtse artiesten. Om het Utrechts talent een hart onder de riem te steken is er daarom ook een crowdfundingsactie opgericht.

Thuisbezorgen

Wie: Vele horecabedrijven

Wat: Een steun voor de restaurants en cafés

Alle horeca moet helaas al ruim een week zijn deuren sluiten. Dat is natuurlijk voor zowel als de ondernemers de gasten vervelend. Als oplossing zijn veel restaurants gaan thuisbezorgen. Om een overzicht te bieden van waar en hoe er besteld kan worden, begon een vriendengroep Steundekeukens.nl.

Zoals we eerder al schreven vind je op de website een overzicht van waar en hoe er eten besteld kan worden bij restaurants door de hele stad. De website gaat inmiddels niet alleen meer over restaurants in Utrecht, maar is wel echt in de Domstad begonnen.

Online bordspel

Wie: Jongerenorganisatie STAD Utrecht

Wat: 030 Seconds

Voor iedereen die de gezelligheid van een bordspelletje met vrienden mist is er het initiatief 030 Seconds. De jongerenorganisatie STAD Utrecht organiseert in samenwerking met een paar enthousiastelingen online avonden met het snelle bordspel 30 Seconds. Het enige wat je nodig hebt is je laptop of telefoon, het spel zelf is niet vereist. De winnaars worden na afloop van de coronacrisis getrakteerd op koffie en gebak bij een Utrechtse horecazaak.

Liefde tijdens quarantaine

Wie: Utrechtse kunstenaars Cor en Anna

Wat: Eenzaamheid verzachten met muziek

De Utrechtse kunstenaars Cor en Anna hebben een lied geschreven over verliefd zijn tijdens een quarantaine. Op gepaste afstand sloegen de kunstenaars de handen ineen, om zo de eenzaamheid ‘dubbellaags te kunnen verachten’. Na aanleiding van het lied sprak DUIC vorige week al met Anna.

Solidarity Food

De vrijwilligers van de ACU delen gratis voedsel uit aan dak- en thuislozen. Veel van de plekken waar deze mensen voedsel kunnen halen, zijn door de maatregelen van de overheid mogelijk gesloten. Mensen die willen helpen kunnen voedsel doneren, maar er wordt vooral gevraagd om een financiële bijdrage. Die wordt gebruikt voor bijvoorbeeld de duurzame bakjes waarin het voedsel wordt meegegeven.

Muziek voor eenzame ouderen

Wie: Artiesten Floor van der Poort en Ruth Bekx

Wat: Optreden voor eenzame ouderen

Veel culturele activiteiten kunnen door de coronacrisis niet doorgaan. Artiesten Floor van der Poort en Ruth Bekx verloren gelijk al veel opdrachten, maar besloten iets te gaan doen met hun vrije tijd: optreden voor eenzame ouderen rondom Utrecht. Voor de bewoners van zorginstellingen is het een extra vervelende tijd nu ze geen bezoek meer mogen ontvangen. Door een optreden te verzorgen vanuit de tuin of parkeerplaats, kunnen de bewoners veilig toekijken.

Slingers

Wie: Buurtbewoners

Wat: Slingers

Anderhalve meter afstand zorgt er ook voor dat bijna geen lichamelijk contact meer is.. Dat is natuurlijk een vervelende maatregel, maar gelukkig wel een tijdelijke. Om dit te onderstrepen is er een slinger over de Oudegracht geen gehangen met daarop de tekst: “Hierna kunnen we weer knuffelen.”

FC Utrecht Helpt

Wie: FC Utrecht

Wat: Hulp via de club

Veel Utrechters kunnen op het moment een extra handje gebruiken. Gelukkig zijn er ook veel Utrechters die graag wat met hun vrije tijd willen doen! Om deze mensen met elkaar in contact te brengen begon FC Utrecht het platform FC Utrecht helpt. Utrechters kunnen hier aangeven of ze hulp nodig hebben, of dat ze mensen willen helpen.

Sinds maandag wordt er via de FCU Drive Trough bij Stadion Galgenwaard ook voedsel ingezameld voor de Utrechtse voedselbanken.

Koorantaine

Wie: ViaJacobi

Wat: Samen zingen

Een koor kan op het moment helaas niet meer bij elkaar te komen. Om in tijden van sociale afstand toch de harmonie onder Utrechters te versterken, is er nu Koorantaine.nl. Iedereen die het leuk vindt om te zingen in een koor kan thuis een opname maken. Koorantaine bundelt alle inzendingen, zodat er een heus koor ontstaat!

