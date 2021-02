Schaatser zakt door het ijs op de Oudegracht in Utrecht: ‘Ik hoorde het ijs al hevig kraken’

Een schaatser beproefde vrijdagavond zijn geluk door de Oudegracht in Utrecht op te gaan. Zijn voorspoed duurde echter maar kort, want op een gegeven moment zakte hij door het ijs.

Theo van der Meer liep vrijdag rond 19.00 uur nog een rondje door de Utrechtse binnenstad. Van een afstandje hoorde hij al het gekraak van het ijs. “Het leek wel of er iemand aan het schaatsen was, maar dat kon ik me eigenlijk niet voorstellen”, zegt Theo. “Toen ik dichterbij kwam zag ik inderdaad schaatssporen op de Oudegracht en een man die op de kade zat.”

Niet veel later ging de schaatser nog een keer het ijs op. “Ik hoorde het ijs hevig kraken en aan de andere kant van de brug, bij de Weerdsluis, lag het nog helemaal open. Ik vond het riskant.”

Als een haas

Theo bleef even staan en filmde hoe de man op de Oudegracht aan het schaatsen was. “Toen ik klaar was met filmen en mijn telefoon had opgeborgen zakte hij erdoorheen. Ik schrok wel, want het gebeurde precies in het midden van de gracht. Gelukkig was hij als een haas bij de zijkant.”

(Tekst loopt door onder tweet)

Schaatsen op de Oudegracht in Utrecht. Oh wat willen we dat graag. Helaas veel open plekken of te dun ijs. Maar net kwam ik deze waaghals tegen. Hoor dat ijs eens kraken. Een minuut na dit filmpje ging hij er doorheen. Kwam snel op de kant gelukkig. pic.twitter.com/Vpr0hxM3Sk — Theo van der Meer (@theovandermeer) February 12, 2021

Om er zeker van te zijn dat alles goed ging is Theo nog heel even gebleven. “Ik zag al snel dat iemand aan kwam lopen met de schoenen van de schaatser. Die stonden nog aan de andere kant van de gracht.”

Bijzonder

Theo spreekt van een bijzonder moment. “Hij is weliswaar door het ijs gezakt, maar hij kan waarschijnlijk wel als een van de weinigen zeggen dat hij dit jaar op de Oudegracht heeft geschaatst.”

Er wordt dit weekend op veel plekken in Utrecht geschaatst. Onder andere in het Máximapark, Park Transwijk, de Zilveren Schaats, Wilhelminapark en op delen van de singel staan mensen op het ijs.