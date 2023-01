Utrecht aangewezen als nummer 1 fietsvakantiestad door Spaanse National Geographic

‘Het rustige ritme, de bewegingsvrijheid, het gemak waarmee je verder gelegen locaties kan bereiken en de vriendelijke prijs’ zijn allemaal redenen om voor een fietsstad te kiezen tijdens je vakantie. Dat schrijft de Spaanstalige National Geographic. En Utrecht is daar de beste in, blijkt uit een vergelijkend onderzoek.

Het onderzoek, dat is uitgevoerd door fietsverzekeringsmaatschappij Luko, vergelijkt 90 steden wereldwijd. Met 16 verschillende pijlers wordt de fietsvriendelijkheid van de steden gemeten. Daaronder zijn thema’s als infrastructuur voor fietsers, opties voor fietsen huren of delen, maar ook het weer speelt mee in de ranglijst.

Utrecht, Münster, Antwerpen, Kopenhagen en Amsterdam bezetten de top vijf. Met name op de gebieden van veiligheid en infrastructuur scoort Utrecht hoog. Fietsdelen of -huren, is in Utrecht dan weer wat minder makkelijk. Ook zijn hier geen autovrije dagen. Dat in contrast met de nummer 3, Antwerpen.

Wat National Geographic over onze stad schijft: “Volgens de Luko-ranglijst van 2022 is Utrecht bij uitstek een stad om je per fiets te verplaatsen. Deze stad in Nederland heeft dankzij de innovatie van haar diensten Amsterdam en Kopenhagen van de eerste plaats verdrongen. De score is de hoogste in factoren die verband houden met infrastructuur en veiligheid. De meest opvallende cijfers zijn de 125.000 mensen die dagelijks door de stad fietsen, het 245 kilometer lange fietspadennet en de 12.500 parkeerplaatsen bij het Centraal Station.”

Hier vind je de index van Luko.