Utrecht krijgt deze zomer Crazy Kartbaan in loods aan Admiraal Helfrichlaan

Kartliefhebbers kunnen vanaf komende zomer rondjes rijden op een Crazy Kartbaan in een loods aan de Admiraal Helfrichlaan. Het bedrijf The Team Building gebruikt de sluiting vanwege de coronacrisis om een kartbaan met Crazy Karts te bouwen.

The Team Building zit in de oude showroom en kelder van de Opel-garage aan de Admiraal Helfrichlaan. Het bedrijf organiseert normaal gesproken onder meer vrijgezellenfeesten en kinderfeestjes, maar die activiteiten liggen nu stil door de coronacrisis.

Het bedrijf besloot daarom een nieuw concept op te zetten: Crazy Karts. Bezoekers kunnen dus ‘Mario Kart in het echt’ spelen. De kartbaan krijgt het thema The Warehouse en bezoekers rijden dwars door een pakhuis met stellingen en containers.

Special effects

Het verschil met een gewone kartbaan is dat de bestuurder van de kart te maken krijgt met special effects, zoals power-ups en lichtshows. The Team Building is ook bezig met het ontwikkelen van andere spelelementen, zoals een olievlek op de baan, waardoor de kart even wat langzamer gaat. De karts hebben geen remmen, maar een driftstand.

Er loopt nog een crowdfundingactie, maar de bouw van de kartbaan is inmiddels begonnen en de karts zijn besteld. Een deel van de baan wordt momenteel getest met een elektrische kart. Zodra de coronamaatregelen het toestaan, moet de kartbaan openen.