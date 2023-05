Utrechtse visdeurbel nu ook populair in de VS vanwege video die viraal ging op sociale media

Thunder Keck, een TikTokker uit de Verenigde Staten met bijna 840.000 volgers, heeft in een van zijn video’s aandacht besteed aan de visdeurbel uit Utrecht. De video kreeg meer dan 180.000 likes en mede hierdoor kijken ook mensen aan de andere kant van de wereld naar het onderwaterleven in Utrecht.

“Okay nobody freak out, but it’s finally fish doorbell season”, kondigde Thunder Keck aan. De TikTok-ster legt in vogelvlucht aan de kijkers uit wat de visdeurbel is en hoe je een vis door de sluisdeuren kunt laten.

“So basically there’s a dam in the Netherlands that’s usually completely blocked off and there’s someone who works there who opens a little gate to let fish upstream”, vertelt Thunder Keck. “They put a little live stream camera down at the bottom and they let volunteers watch the livestream for fish and ring this doorbell when they see one.”

Crash

In een andere filmpje van Thunder Keck, dat hij heeft gemaakt in een reactie op het succes van de video over de visdeurbel, legt hij uit wat het filmpje allemaal teweeg heeft gebracht. “The support that you guys provided to that site has been actually astounding. So before posting the video there would usually be about one to two people on the livestream and there would often be times where no one was on it at all. But since then there’s always been a ton of people watching.”

Het leidde er zelfs toe dat de site crashte en dat het aantal mensen dat tegelijk de stream kan kijken moest worden opgehoogd. De visdeurbel is een daverend succes in de USA!