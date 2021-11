Weggebruikers die 20 km/u te hard over Wittevrouwensingel rijden aangemoedigd door snelheidsmeter

Automobilisten die 20 kilometer per uur te hard over de Wittevrouwensingel in Utrecht rijden krijgen toch een lachend gezichtje te zien op een display langs de weg. De snelheidsmeter van de gemeente is namelijk verkeerd ingesteld.

Op sommige plekken in Utrecht hangt een display langs de weg. Wanneer bijvoorbeeld automobilisten de maximumsnelheid of minder rijden is op het scherm vaak een lachend groen gezichtje te zien. Andersom is bij overschrijding van de maximumsnelheid een treurig rood gezicht te zien.

Op de Wittevrouwensingel mag maximaal 30 kilometer per uur worden gereden. Het display is echter ingesteld op een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Hierdoor worden automobilisten die dus 20 kilometer per uur te hard rijden nog steeds toegelachen.

Een inwoner van Utrecht bracht via sociale media de gemeente op de hoogte van de fout. “Soms gaat er iets fout met de instellingen van zo’n display. We gaan kijken waar de fout is en gaan de maximale snelheid aanpassen”, laat de gemeente weten in een reactie op het bericht.