De vloerentrends van 2024: Terrazzo vloeren en plaktegels

Net zoals ieder jaar brengt ook 2024 innovatieve trends in de wereld van interieurontwerp, vooral op het gebied van vloeren. Twee opvallende trends in 2024 zijn terrazzo vloeren en plaktegels. Deze trends combineren een unieke uitstraling met het praktische. In deze blog zullen we deze trends iets meer toelichten.

Terrazzo vloeren zijn terug van weggeweest

Terrazzo vloeren maken een indrukwekkende comeback in 2024. Deze vloeren, die oorspronkelijk uit Italië komen, bestaan normaliter uit een mix van marmer, kwarts, graniet en andere materialen die in cement of epoxyhars zijn ingebed. De resulterende oppervlakken zijn gepolijst tot een gladde, glanzende afwerking, wat een luxe uitstraling geeft aan elke ruimte. In deze trend van 2024 zien wij deze tegels echter terugkomen in de vorm van plak PVC én click PVC.

Wat een terrazzo vloer bijzonder maakt, is hun veelzijdigheid. Ze kunnen worden aangepast aan elke gewenste kleur en samenstelling, waardoor ze perfect zijn voor zowel moderne als klassieke interieurs. Daarnaast zijn terrazzo vloeren in plak- of click PVC duurzaam en gemakkelijk te onderhouden. Ze zijn relatief bestand tegen slijtage, vlekken en water, wat ze ideaal maakt voor drukbezochte ruimtes zoals keukens en badkamers.

Meer dan vloeren alleen

In 2024 zien we ook een trend naar het gebruik van terrazzo in onverwachte toepassingen. Naast vloeren worden terrazzo oppervlakken gebruikt voor werkbladen, wandbekleding en zelfs meubels.

Tegels in plak PVC, ofwel plaktegels

Plaktegels, ook wel PVC plak tegels genoemd, zijn een andere grote trend in 2024. Deze tegels bieden een snellere en eenvoudigere manier om elke ruimte op te frissen dan échte tegels van steen. Plaktegels zijn beschikbaar in een breed scala aan stijlen, kleuren en patronen, waardoor ze een flexibele optie zijn voor zowel huiseigenaren als huurders.

In 2024 zien we een verschuiving naar hoogwaardige plaktegels die niet alleen visueel aantrekkelijk zijn, maar ook duurzaam en waterbestendig. Deze tegels zijn ideaal voor gebruik in keukens, badkamers en zelfs wasruimtes. Bovendien bieden veel fabrikanten nu plaktegels aan met realistische texturen wat bijdraagt aan een luxe uitstraling zonder de bijbehorende kosten.

Wat zijn de voordelen van deze trends?

Zowel terrazzo vloeren als plaktegels bieden unieke voordelen die ze tot populaire keuzes maken in 2024. Terrazzo vloeren bieden een tijdloze elegantie en duurzaamheid, terwijl plaktegels flexibiliteit en gebruiksgemak bieden. Beide opties stellen huiseigenaren in staat om hun persoonlijke stijl uit te drukken en tegelijkertijd te profiteren van praktische voordelen.

Of je nu kiest voor de luxe en duurzaamheid van terrazzo of het gemak en de veelzijdigheid van plaktegels, de vloerentrends van 2024 bieden iets voor iedereen. Deze trends laten zien dat functionaliteit en esthetiek hand in hand kunnen gaan, en bieden inspirerende mogelijkheden voor elke ruimte in je huis.