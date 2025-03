Dit heb je nodig om een auto over te schrijven

Wil je een auto kopen of verkopen? Dan moet het kenteken officieel worden overgezet op de naam van de nieuwe eigenaar. Dit kan bij een PostNL-servicepunt, een RDW-keuringsstation of zelfs online via de RDW-website. Maar let op: je kunt dit alleen regelen als je de juiste documenten bij je hebt. Als verkoper heb je de kentekencard met de tenaamstellingscode nodig, of het oude papieren kentekenbewijs (deel IB en het overschrijvingsbewijs). Als koper moet je een geldig Nederlands identiteitsbewijs meenemen. Zodra een kenteken overschrijven is gelukt, krijgt de koper een nieuw tenaamstellingsbewijs, en de verkoper ontvangt een vrijwaringsbewijs. Dat laatste is superbelangrijk, want daarmee ben je als verkoper officieel niet meer verantwoordelijk voor de auto.

De auto zelf overschrijven: hoe gaat dat in zijn werk?

Een auto overschrijven betekent niet alleen dat het kenteken op de juiste naam komt te staan. Het betekent ook dat de nieuwe eigenaar juridisch en financieel verantwoordelijk wordt. Dat betekent dat je als koper direct een autoverzekering moet afsluiten. Zonder verzekering mag je immers niet rijden. Daarnaast is het slim om bij de overdracht even te checken of de auto geen openstaande boetes of schulden heeft. Dit kun je opvragen via de RDW. Ook is het handig om de kilometerstand te noteren en een koopcontract te maken, zodat alles zwart-op-wit staat. En een belangrijke tip: regel de overschrijving

direct bij de overdracht. Als koper wil je niet dagen zonder bewijs rondrijden, en als verkoper wil je niet onnodig aansprakelijk blijven voor eventuele boetes of ongelukken.

Waar kun je een auto overschrijven?

Een auto overschrijven kan op verschillende plekken. De meest gebruikte optie is een PostNL-servicepunt, waar je met de juiste documenten in een paar minuten klaar bent. Een andere mogelijkheid is een RDW-keuringsstation, wat handig kan zijn als je bijvoorbeeld een importauto op naam wilt zetten. Wil je het online regelen? Dat kan via de RDW-website, maar alleen als je een DigiD met sms-verificatie hebt en de kentekencard van de auto in bezit is. Dit is vooral een snelle optie als je niet de deur uit wilt en alles digitaal geregeld wilt

hebben.

Wat kost het overschrijven van een auto?

Het overschrijven van een auto is niet gratis, maar gelukkig ook niet duur. Bij de meeste servicepunten en keuringsstations kost het rond de tien euro. Online overschrijven via de RDW is vaak iets voordeliger. Houd er rekening mee dat je als koper niet alleen deze kosten hebt, maar ook direct wegenbelasting moet gaan betalen. Wil je helemaal zonder verrassingen zitten? Controleer dan van tevoren welke kosten er nog bij komen, zoals een verzekering of eventueel een APK-keuring als die bijna verloopt.