Het Dim Sum Paradijs in Utrecht

Ontelbaar veel gestoomde en gefrituurde hapjes in allerlei smaken: dim sum is niet alleen verrukkelijk, het is ook nog eens een oogstrelende verschijning. De trendy gerechtjes komen oorspronkelijk uit China en bij ons staan ze ook wel bekend als Aziatische tapas.

Dim sum brengt China naar jou

Dim sum kun je op elk moment van de dag nuttigen. Chinezen eten de hapjes regelmatig als ontbijt of lunch, maar je kunt er natuurlijk ook mee dineren. “Het idee om dit dim sum concept uit te brengen begon bij onze gasten, met name gasten die oorspronkelijk uit China komen”, aldus de restauranteigenaar. “Regelmatig werd de bediening aangesproken op de afwezigheid van dim sum gerechten op de menu kaart. Ze misten de gerechtjes en vroegen of ik er niet over na wilde denken”, legt de restauranteigenaar uit.

Trending in Nederland

De restauranteigenaar merkte dat dim sum ook onder Nederlanders steeds populairder werd en daarom besloot hij samen met de chefs om een menukaart vol met dim sum gerechtjes te maken. “Dim sum heeft een hele specifieke bereiding, daar heb je ervaren chefs voor nodig. Gelukkig hebben wij een heel goed team, met wel dertig jaar ervaring in de keuken.”

Dim sum in Utrecht voor iedereen!

De eerste dim sum gerechten zijn inmiddels gestoomd en opgediend. “We maakten af en toe al dim sum voor onze vaste gasten, maar wilden eerst rustig opstarten. We vinden het namelijk heel belangrijk dat de kwaliteit van de gerechtjes altijd voortreffelijk is. Nu we de opstartfase achter de rug hebben, alles goed loopt en we veel positieve reacties ontvangen, mag iedereen uit Utrecht komen proeven”, zegt de trotse restauranteigenaar.

Meer dan alleen Dim sum in Utrecht

Ga je naar Restaurant Juliana, dan waan je je voor even in Azië. De Chinese cultuur is onlosmakelijk verbonden met lekker eten en dat proef je in dit restaurant. Eerder was je hier al aan het juiste adres voor de sushi, wok gerechten en verse gerechten van de teppanyaki bakplaat. Je kunt er nu ook genieten van traditionele dim sum gerechten. Hiermee is Juliana momenteel een van de weinige Utrechtse restaurants waar je kan dimsummen.

Sta jij ook te popelen om kennis te maken met dit gloednieuwe dim sum concept? Je kunt van maandag tot en met zondag van 12.00 tot 22.30 uur terecht bij Restaurant Juliana.

