Het project ‘Op die fiets’ brengt de buurt, senioren én ondernemers samen

David Claassen en Sem Lootsma hadden een idee: buurtbewoners, senioren en ondernemers uit Merwede en Transwijk meer bij elkaar brengen. Hun project ‘Op die fiets’ pakt eenzaamheid aan, zowel van de vrijwilligers als van de senioren die mee kunnen rijden. Met hun sociaal ontwerpbureau ‘de plannenmannen’ klopten ze eerst aan bij het ondernemerscollectief in het trekkingsgebied. Daar werd draagvlak onder de ondernemers en organisaties gecreëerd voor een financieringsaanvraag bij Ondernemersfonds Utrecht. Het resultaat: een sociale fiets voor senioren.

Het ontwerp is strak en minimalistisch. De kleuren zijn neutraal, maar contrasteren mooi met al het groen bij Stadsboerderij Eilandsteede in Park Transwijk. Tevreden nemen David en Sem plaats op het bankje dat aan de fatbike vastzit. Een paar tellen eerder toverden ze de eenpersoonsstoel in een handomdraai om naar de zitplaats voor twee personen.

Als het bankje niet is uitgeschoven, is er op de bijrijdersstoel plaats voor één persoon. Op die stoel, met gordel, kan een oudere plaatsnemen. Met deze bijzondere elektrische fiets kunnen vrijwilligers uit de buurt senioren mee uit fietsen nemen. “Je kan zo bijna op alle plekken waar je komt een soort achtertuingevoel creëren”, zegt David.

Meer autonomie

Het ontwerp voor de fiets is uitgebreid getest. Daar werkten ook een paar senioren graag aan mee. David en Sem gingen met hen in gesprek over wat zij graag zouden willen. In die gesprekken werd duidelijk dat de senioren graag wat meer autonomie zouden willen. “Als ze nu de deur uit willen, is vaak alles georganiseerd”, zegt Sem. “Ze willen ook een keer wat boodschappen kunnen doen zonder al die organisatie.”

Het idee voor het uitschuifbare bankje ontstond toen een van de senioren zei: “Ik wil aan het water kunnen zitten en mijn leven aan me voorbij laten drijven.” Voor Sem en David was het duidelijk dat het mobiele tweezitje er moest komen. “De fiets kan je neerzetten waar je wil, of het nou voor een mooie zonsondergang is of een goed visplekje.”

‘Bijzonder project’

Jenna Postma is kartrekker van het Ondernemerscollectief MerwedeTranswijk & Co. Dit collectief is het eerste aanspreekpunt in dit trekkingsgebied. Het collectief diende het plan voor de fiets in bij Ondernemersfonds Utrecht. “Het werd door het collectief gezien als een bijzonder project”, legt Jenna uit.

Het Ondernemersfonds bestaat uit geld dat door ondernemers en vastgoedeigenaren zelf wordt opgebracht via een opslag op de onroerende zaakbelasting niet-woningen. Is er een idee voor een gezamenlijk plan in een gebied, dan is er met Ondernemersfonds Utrecht een manier om dat idee mogelijk te maken. Wel moet een plan aan bepaalde richtlijnen voldoen. Zo moet het bijvoorbeeld bijdragen aan het versterken van het ondernemersklimaat in het gebied.

Ze vindt het project een handreiking aan potentiële vrijwilligers. “Veel mensen zijn vaak druk, maar willen wel graag iets doen voor anderen. Dat kan met Op die fiets. Daarmee dragen ze bij aan het geluk van ouderen.”

Verder worden de ondernemers in het gebied betrokken bij het project. “Een leuke manier van werken”, vindt Jenna. Zo komen de senioren nu naar hen toe. Verschillende lokale ondernemers doen namelijk mee aan de fietstocht die Sem en David op touw hebben gezet als onderdeel van dit project.

Steun

Sam en David willen connecties leggen in de wijk. Ze zijn heel blij met de steun van verschillende Utrechtse partners en partijen. Zo regelt zorgorganisatie AxionContinu als projectpartner de senioren en samen met hen de vrijwilligers. Verder was het project zonder de financiële steun van het Wijkbureau Zuidwest en Ondernemersfonds Utrecht niet tot stand gekomen.

De fiets staat nu bij woonzorgcentrum De Bijnkershoek. Vanuit andere steden is er ook al interesse voor het ontwerp van de plannenmannen. Hun doel is om met hun producten een bijdrage te leveren aan de samenleving. In deze twee Utrechtse buurten maken ze daarmee in ieder geval een vliegende start, of beter gezegd: een fietsende start.

Vrijwilliger worden bij Op die fiets? Neem dan contact op met Arnolda de Bruin van AxionContinu voor meer informatie: adebruin@axioncontinu.nl

Meer weten over Ondernemersfonds Utrecht en jouw trekkingsgebied? Ga dan naar de website.