Laten we met zijn allen toch een feestje van saamhorigheid maken van Koningsdag, ook al zijn evenementen en de kindervrijmarkt niet mogelijk. Het thema van Koningsdag is niet voor niets: Ik + Jij = Wij

Versier op Koningsdag je huis, straat of pleintje. Met vlaggen, vlaggenlijnen, bogen, kindertekeningen, kleurrijke breisels, stoepkrijt en alles wat je kan verzinnen!

Wil je gangmaker zijn in je straat of plein? Vraag dan hier de feestelijke versier-je-straat-box aan. We hebben er honderd om over de 8 sub buurten te verdelen!

In heel Zuilen is begin april het buurtbreien en wildhaken van start gegaan. Doe je mee? Versier bomen, lantarenpalen, hekwerken met de meest kleurrijke haakwerkjes, breisels en knoopkunstwerken. Bijna alle Zuilense ontmoetingspunten voor ouderen breien en haken mee. Zorgtrecht, De Dame, Oog voor Utrecht, Bij Bosshardt, Lieven de Keij en buurthuis de Beatrix versieren hun ontmoetingspunt én maken het samen al een aantal weken van te voren gezellig.



Koninklijke wandelingen en speurtochten. Wandel het ommetje door Zuilen in de vorm van een kroon. Kinderen kunnen meedoen aan de Oranjeraambingo. En…. Waar is Willy?

Buitenspelen! In heel Nederland spelen en sporten de kinderen vanaf 10uur ‘s ochtends buiten. En wie zegt dat volwassenen niet spelen mogen? Hou je wel aan de coronaregels en dus aan 1,5 meter afstand. Vermijd drukke plekken.

Als het mag i.v.m. de coronaregels organiseren we ‘s middags ook een sportieve en creatieve kinderactiviteit op het plein van het Vorstelijk Complex. ‘Verboden voor ouders’! Hou de berichten in de gaten via www.zoiszuilen.nl/koningsdag