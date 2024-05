Tweetakt, hét festival dat Utrecht in vuur en vlam zet met een bruisende mix van theater, muziek en kunst.

Van de Neude en diverse theaters door de stad tot aan het historische Fort Ruigenhoek: tijdens Festival Tweetakt van 14 juni tot en met 30 juni kun je genieten van theater- en dansvoorstellingen, beeldende kunst op het fort, en gezellige terrassen met livemuziek.

Op de Neude, het bruisende festivalhart midden in de binnenstad, komt de muziek tot leven. Ontdek gratis de bands van morgen voordat ze doorbreken bij het grote publiek en laat je verrassen door een eclectische mix van rappers, singer-songwriters en andere veelbelovende acts. Zoals ieder jaar cureert 3 voor 12 Utrecht weer een avond met dit jaar Kai Needie, onkruid en Bowl. Ook komt o.a. de opkomende band Droom Dit en Maria Iskariot langs op de Neude. En alsof dat nog niet genoeg is, transformeert het plein vanaf donderdag t/m zondagavond om naar een bruisende club, waar je tot in de late uurtjes kunt dansen tijdens onze legendarische feestjes en silent disco.

Op Festival Tweetakt krijg je een exclusief kijkje in de toekomst van podiumkunst met spraakmakende voorstellingen van gerenommeerde gezelschappen zoals Theater Artemis, De Dansers, Club Gewalt, Theater Utrecht en voorstellingen van Louis Janssens, hetpaleis en Fabuleus uit België. Maar dat is nog niet alles; het festival biedt ook een podium aan de sterren van morgen, met een reeks adembenemende producties van studenten en afgestudeerde van de HKU. Mis deze kans niet om het opkomende talent te zien schitteren in ons programma.

Maar Festival Tweetakt biedt meer; start je weekenddag met een van onze speciale fietsroutes naar Fort Ruigenhoek, een historisch forteiland met een unieke sfeer, (die alleen tijdens het festival toegankelijk is!) Laat je betoveren door interactieve kunstinstallaties, voorstellingen voor heel het gezin en ontdek samen het fort met een hapje en een drankje. Geniet onder de bomen van een heerlijke borrel en een dagje uit.

Voor gezinnen biedt Festival Tweetakt een speciaal familieticket! Met het familieticket koop je een volledig verzorgd dagje Festival Tweetakt voor 4 personen, inclusief lunch, entree op Fort Ruigenhoek (inclusief 4 tickets voor de zweefmolen) en een bezoek aan een jeugdvoorstelling in de middag. De familietickets zijn beschikbaar tijdens de weekenden op 15, 16, 22, 23, 29 en 30 juni.

Of je nu een cultuur- en kunstliefhebber bent, op zoek bent naar nieuwe muziek, of gewoon wilt genieten van een gezellig dagje uit met vrienden en familie, Festival Tweetakt heeft voor ieder wat wils. Dus kom langs en laat je verrassen door het beste theater, hedendaagse kunst en muziek!

Voor meer informatie en het volledige programma, bezoek www.tweetakt.nl.