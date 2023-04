Wat is er te doen in de wijken van Utrecht tijdens Koningsdag?

Deze publicatie is mogelijk gemaakt door het Utrechts Oranje Comité.

We staan weer aan de vooravond van de viering van Koningsdag, waarbij de herinnering aan vorig jaar nog vers in mijn geheugen ligt. En wat we me vooral bijgebleven is, is de betrokkenheid van jong tot oud. Op de vrijmarkten was er voor iedereen wat te kopen en de vele spelletjes getuigen van veel creativiteit van de mensen. Verschillende optredens brachten de mensen bij elkaar en overal was een fantastische sfeer! Dat vervult me van trots op Utrecht en op alle vrijwilligers die dit met elkaar waar maken.

Het kan niet vaak genoeg genoemd worden, zonder al deze vrijwilligers is Koningsdag zoals wij deze vieren niet mogelijk. Het vraagt veel creativiteit en organisatiecapaciteit. Waar men vorig jaar in Zuilen en in Oost al met succes op een nieuwe locatie het feest vierde, mag Oost het voor het tweede jaar op rij op een nieuwe locatie organiseren. Dit overigens op een naar mijn mening zeer mooie alternatieve locatie, het University College Utrecht.

Blij zijn we ook dat Koningskinderen op het Lepelenburg dit jaar het evenement weer weet te organiseren. In Hoograven is het programma verandert en de verenigingen in De Meern, Zuilen, ’t Zand, Vleuten, Tuindorp, Oog in Al, Janskerkhof en Zuid West hebben weer een fantastisch programma in elkaar gezet. Dit kost veel tijd, dat weten wij, heel veel dank hiervoor!

In deze krant vind u een overzicht van de mogelijkheden bij u in de wijk die op Koningsdag zullen plaatsvinden. Wij wensen iedereen een hele mooi Koningsdag en we zien er naar dit samen te gaan vieren!

Ronald van Maldegem

Voorzitter Utrechts Oranje Comité

Ben je op zoek naar meer informatie over de verschillende evenementen, bezoek dan ook koningsdaginutrecht.nl

1. Aubade (Stadhuisbrug)

Vanaf 8:45 uur

Na het luiden van de klokken door het Klokkenluidersgilde is er een korte openingstoespraak van burgemeester Sharon Dijksma. Met het hijsen van de vlag en het spelen van het Wilhelmus door de Koninklijke brassband kan Koningsdag starten met een toost op een feestelijke dag. Aansluitend zijn er spelletjes voor kinderen en rondvaartochten over de Oude Gracht.

2. Haarzuilens

Vanaf 6:45 uur

Al vroeg wordt er verzameld op de dierenweide aan de Weth. de Greeflaan waarna het traditionele vissen start. Om 9:00 uur vindt het ontbijtbuffet plaats met aansluitend het hijsen van de vlag en de aubade met koffie en tompouce.

3. Hoograven

Vanaf 17:00 uur

Wijk- en Oranjevereniging Hoogravens Belang organiseert op het Tolsteegplantsoen een spetterend muziekfeest. Tussen 17.00 en 19.30 staan op het podium onder meer de Utrechtse rapper Duimalot en de dj’s Wipneus en Pim. We nodigen je van harte uit om Koningsdag met ons te komen vieren. Een Foodtruck en een bar maakt ons feest compleet.

4. Zuilen

Vanaf 9:30 uur

Koningsdag in Zuilen begint met een aubade bij het Zuilens monument op het Prins Bernhardplein. Tijdens de aubade wordt het Wilhelmus gezongen gevolgd door het Zuilens Volkslied. Alle wijkbewoners zijn van harte welkom bij deze start van Koningsdag en om mee te zingen. Om 10.00 uur begint de kleedjesmarkt op het plein voor buurthuis de Beatrix. Om 11.00 uur beginnen de activiteiten voor kinderen op het grasveld voor het Vorstelijk Complex met diverse attracties en scoutingactiviteiten. In de middag zullen diverse optredens zijn op het podium. Deze activiteiten duren tot 17.00 uur.

5. Overvecht

Vanaf 14:00 uur

Oranje Comité Utrecht Zuid West organiseert ook dit jaar weer met ontzettend veel plezier het Koninklijk Danspaleis, een middag speciaal voor bewoners van het zorgcentrum vol gezelligheid, dansen, voetjes van de vloer en proosten op Koningsdag met een Oranjebitter, speciaal voor wijkbewoners. Oudhollandse gezelligheid op het Hof van Transwijk!

6. Oog in Al

Vanaf 9:00 uur

Koningsdag in Oog in al wordt georganiseerd door Oranje- en Wijkvereniging Oog in Al. Om 6:00 uur begint de opbouw van de traditionele kindervrijmarkt. Vanaf 10:00 uur zijn er verschillende attracties voor jong en oud. ’s Middags is er een gezellig terras voor de Dominicuskerk waar een DJ van 15.00 tot 18:00 uur de muziek verzorgt. In de kerk is van 10:00 -15:00 uur een interessante kunstexpositie. Kortom, een leuke en gezellige dag voor de hele wijk. Zie ook www.wijkverenigingooginal.nl.

7. De Meern

Vanaf 8:00 uur

Op de parkeerplaats Meerndijk achter café De Don start de kindervrijmarkt. Om 11:15 uur is er een officiële opening met muziekvereniging De Bazuin waarna de kinderspelen beginnen.. Om 13:15 uur start het muziekfestijn met medewerking van diverse artiesten. In De Roef begint om 14.00 uur een quiz en bingo.

8. Tuindorp

Vanaf 10:00 uur

Het belooft ook dit jaar weer een gezellig feest te worden! 27 april vieren we Koningsdag traditiegetrouw met elkaar bij het Willem de Zwijgerplantsoen. Met een kindervrijmarkt, kinderen die muziek maken, als ‘levend standbeeld’ de boel opfleuren of een spelletje doen. De laatste jaren hebben we al heel wat leuke en originele dingen voorbij zien komen en we zijn dan ook nieuwsgierig wat dit jaar ons gaat brengen. Er zijn diverse attracties voor kinderen.

9. ‘t Zand

Vanaf 12:00 uur

Een feestelijke dag waarbij de kinderen en de kindervrijmarkt centraal staan. Op de fietsboulevard Aldo van Eyckplatsoen/Crouweldijk start de kindervrijmarkt. Om 15:00 uur is de uitreiking van de orginaliteitsprijs gevolgd om 15:30 door ’t Zand ’s GOT TALENT.

10. Vleuterweide

Vanaf 7:00 uur

Oranje Stichting Wilhelmina Vleuten organiseert in Vleuten een kraam- en kleedjesmarkt op het Dorpsplein. Er is ’s middags ook nog livemuziek. Heb jij ook zo’n zin om lekker te snuffelen naar de leukste tweedehands items? Voel je welkom!

11. Janskerkhof

Vanaf 12:00 uur

Op Janskerkhof wordt op koningsnacht- en dag gefeest tijdens het BEAT-RIX festival. Geniet van optredens van verschillende artiesten en DJ’s op het grootste openluchtevenement van Utrecht. De muziek varieert van house tot disco, maar er zijn ook live-optredens.

12. Oost (Wilhelminapark)

Vanaf 10:00 uur

Dit jaar niet in het Wilhelminapark maar op een andere unieke locatie: op het campusplein van University College Utrecht. Voor bewoners van Utrecht Oost, jong en oud, voor en door de buurt. Ook dit jaar met vertrouwde ingrediënten: de kindervrijmarkt, een swingende fietsparade, vette attracties, foodtrucks en live muziek! Kleedje voor de vrijmarkt moet wel gereserveerd worden en vol=vol, aanmelden is nodig. Voor meer informatie: www.koningsdagutrechtoost.nl