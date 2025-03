Welke kleding heb je nodig als je gaat hardlopen?

Was één van je goede voornemens voor het komende jaar om te beginnen met hardlopen? Als je daar nog niet aan begonnen bent is er absoluut geen man overboord, want beginnen kan altijd. Benieuwd welke kleding jij nodig hebt als je gaat hardlopen? In dit artikel vertellen we je er alles over.

Hardloopsokken

Fijne hardloopsokken zijn een stuk belangrijker dan je denkt. Hardloopsokken zijn zo gemaakt dat ze een optimale vocht- en temperatuurregeling hebben, zodat je niet binnen de kortste

keren in je schoenen aan het zwemmen bent. Compressiesokken, bijvoorbeeld STOX compressiesokken, geven extra steun, waardoor je de kans op blessures aanzienlijk vermindert.

Hardloopschoenen

Naast fijne hardloopsokken is het ook belangrijk dat je goede hardloopschoenen aanschaft. Ga voor échte hardloopschoenen en niet voor standaard sneakers, want hardloopschoenen zijn zo ontworpen dat ze de schokken van het hardlopen op je knieën en enkels dempen. Als je op gewone schoenen gaat hardlopen, maak je je knieën en enkels dus kapot. Hardloopschoenen vallen vaak iets kleiner uit dan normale schoenen, dus pak een maatje groter dan je van jezelf gewend bent (maar pas de schoen uiteraard eerst goed voor je overgaat op een aankoop).

Hardloopkleding

Hardlopen is flinke cardio en jouw lijf is hard aan het werk om vocht en warmte in je lichaam te reguleren. Het is daarom fijn om hardloopkleding te hebben die dit proces ondersteunt, zodat je

zo comfortabel mogelijk kunt blijven tijdens het lopen. Lichte synthetische materialen zoals polyester en lycra maken dat de warmte en het vocht snel kan worden afgevoerd en kan verdwijnen in de lucht om je heen. Veel mensen vinden het prettig om muziek te luisteren

tijdens het hardlopen. Het is daarom ook slim om een band voor om je arm te kopen waar je je telefoon in kunt bewaren (en eventueel ook sleutels).

De winter

In de winter is hardloopkleding nog eens extra uitdagend. Het is immers ontzettend koud buiten, maar van het hardlopen ga je het warm krijgen. Waar doe je wat kleding betreft dan goed aan? Draag daarom een long sleeve, een lange broek en handschoenen van een materiaal dat goed ademt, zo kun je je warmte goed blijven afvoeren, maar krijg je het niet te koud. Ook kan het in de winter een idee zijn om tijdens het hardlopen te werken met verschillende laagjes. Dat is de meest effectieve manier om warm te blijven.