Cash is king – Het belang van contant geld op festivals

In een wereld waarin digitale betalingen steeds meer de norm worden, lijkt contant geld langzaam terrein te verliezen. Toch blijft cash een belangrijke betaalmethode op festivals en foodtruck-evenementen. Waar doe je als organisatie goed aan? Kies je voor contant geld of een digitale betaalmethode, zoals cashless betalen via een bandje of pas (closed loop) of pin-only (open loop)? We nemen de voor- en nadelen van contant geld onder de loep.

Voordelen van contant geld

Ondanks de digitalisering biedt contant geld enkele unieke voordelen. Een van de belangrijkste argumenten vóór cash is privacy. Waar digitale betalingen een spoor achterlaten, kunnen bezoekers met contant geld volledig anoniem betalen. Dit kan aantrekkelijk zijn voor “bepaalde uitgaven” en voor bezoekers die veel waarde hechten aan hun privacy. In Duitsland is contant betalen nog altijd zeer populair!

Daarnaast biedt contant geld zekerheid. Betalingen kunnen altijd doorgaan, ongeacht internet storingen, stroomuitval of pin storingen. Festivals en evenementen die volledig afhankelijk zijn van digitale betaalmethodes kunnen kwetsbaar zijn.

Bovendien is contant geld een bekende en vertrouwde betaalmethode, vooral voor oudere generaties. Hoewel steeds meer mensen overstappen op digitale alternatieven, voelt een groep bezoekers zich nog steeds prettiger bij het betalen met en het bezitten van contant geld, ook al wordt dit de afgelopen jaren steeds minder.

Tot slot zijn er geen directe transactiekosten verbonden aan contante betalingen, zoals dat wel het geval is bij pinbetalingen. Natuurlijk zijn er wel extra kosten, zoals het vervoer van contant geld, het storten en de tragere transacties. De kosten van een pintransactie zijn de afgelopen jaren enorm gedaald. Daarom zie je nu ook vaak de advertentie: “Kleine bedragen? Pinnen mag!”. Waar vaste locaties tegenwoordig zeer lage transactiekosten betalen voor pinbetalingen (tussen de € 0,02 en € 0,10 per transactie), kunnen deze kosten op evenementen nog hoger oplopen, soms zelfs tussen de € 0,20 en € 1,00 per transactie.

Nadelen van contant geld

Toch kleven er ook vele nadelen aan contant geld, vooral op het gebied van veiligheid. Het rondlopen met grote hoeveelheden cash brengt risico’s met zich mee voor zowel bezoekers als organisatoren. Diefstal of verlies ligt altijd op de loer, en ook medewerkers kunnen in de verleiding komen.

Daarnaast brengt contant geld een hoger risico op menselijke fouten met zich mee. Wisselgeld verkeerd teruggeven – bewust of onbewust – komt vaak voor. Ook het betalingsproces zelf is omslachtiger. Bij een contante betaling moet een bestelling worden aangenomen, het bedrag aangeslagen, het geld aangenomen en gewisseld worden, en pas daarna kan het product worden overhandigd. Dit maakt het afrekenproces trager dan een snelle pinbetaling of cashless betaalmethode.

Een ander nadeel is het gebrek aan realtime inzicht in omzet en verkoop. Bij digitale betaalmethodes kunnen organisatoren op elk moment precies zien wat er is verkocht en hoeveel er is omgezet. Dit helpt niet alleen bij efficiënter voorraadbeheer, maar voorkomt ook fouten en mogelijke fraude.

Tot slot moeten bezoekers vooraf inschatten hoeveel contant geld ze nodig hebben voor het hele evenement. Dit kan onhandig zijn en ervoor zorgen dat mensen eerder stoppen met consumeren zodra hun geld op is. Digitale betaalmethodes bieden daarentegen flexibiliteit, waardoor bezoekers makkelijker blijven besteden.

Wat is de beste keuze?

Hoewel contant geld nog steeds een rol speelt op festivals en foodtruck-evenementen, wordt de noodzaak ervan steeds kleiner. De voordelen van cashless betalingen of een pin automaat voor je evenement – zoals snelheid, veiligheid en inzicht in de omzet – wegen steeds zwaarder. Toch kan het verstandig zijn om contant geld beperkt te accepteren voor bezoekers die geen digitale alternatieven willen of kunnen gebruiken. Een hybride systeem, waarin zowel cash als digitale betalingen mogelijk zijn, biedt voorlopig de beste balans.