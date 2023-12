Utrecht schittert in ‘De mooiste kerststal van Nederland’; Te zien t/m 14 januari 2024 in Museum Catharijneconvent

Jij komt toch ook kijken naar de mooiste kerststal van Nederland? Laat je betoveren door deze prachtige stal met ruim zeshonderd schitterende kerststalfiguren.

Het zijn echte museumstukken die je te zien krijgt in deze gigantische kerststal; afkomstig uit de achttiende eeuw uit de Italiaanse stad Napels. Samen vormen ze een complete stad in miniatuur. Het is lekker druk in de stal en aan alle kanten valt wel wat te ontdekken. Leuk om met de hele familie te bekijken, samen zie je steeds weer wat nieuws!

Utrechts decor

Niet alleen de figuren met hun kleding en accessoires zijn supermooi. Ook het decor waarin ze te zien zijn, is spectaculair. De mooiste kerststal van Nederland staat vol met echte Utrechtse eye-catchers. Wat te denken van de Domtoren, de Winkel van Sinkel als herberg, de bloemenmarkt aan de Utrechtse gracht en sterrenwacht de Sonnenborgh. En het oudste huisje van Utrecht! Een feest van herkenning dus. Dit decor is geïnspireerd op schilderijen van Utrecht uit de achttiende- en negentiende eeuw. Je kijkt je ogen uit!

Steeds een nieuwe ontdekking

Naast Jozef, Maria en het kindje Jezus onder de Domtoren is een bonte verzameling aan types te vinden; van marktkooplui, muzikanten, dronkenlappen tot zwervers aan toe. En wat te denken van heuse olifanten en struisvogels die zijn meegekomen met de koningen? Elk figuurtje uit de stal is met zorg gerestaureerd. En vervolgens met precisie en aandacht door de Italiaanse decorbouwers op een passende plaats gezet in de stal. Alle vingertjes en gezichtjes wijzen de goede kant op. Wat een vakwerk! Levendige markttaferelen en drukke straatscènes zorgen voor steeds een nieuwe ontdekking.

De mooiste kerststal

Deze unieke achttiende-eeuwse kerststal komt oorspronkelijk uit het Italiaanse Napels. Daar verzamelden de rijke families uit die tijd de mooiste kerststalfiguren. Er werd hard gestreden wie de grootste, mooiste en meest kostbare kerststal had. Alleen het beste was goed genoeg. De figuren werden dan ook vervaardigd door de allergrootste barokkunstenaars. Elke bewonder van de kerststal is een kunstwerk op zich, met hoofden van terracotta en benen en armen van hout die vervolgens zeer vakkundig zijn beschilderd. Let ook eens op de bijzonder verfijnde kleding, vaak schitterend geborduurd en voorzien van pareltjes, ivoor en parelmoer. Je raakt niet uitgekeken!

Gratis toegang

De mooiste kerststal van Nederland is GRATIS te bezoeken, zonder reservering en is goed toegankelijk. Kom gezellig langs tot en met zondag 14 januari 2024. Kijk vooraf even goed naar de wisselende openingstijden op www.catharijneconvent.nl.

Ook te zien: Fashion for God!

Toch in Museum Catharijneconvent? Neem dan zeker ook een kijkje bij de tentoonstelling die nu te zien is. Fashion for God laat de allermooiste mode zien uit de zeventiende- en achttiende eeuw. Met veel liefde en eerbied gemaakt om te schitteren in de schuilkerken. En daar zit een intrigerend verhaal achter waarbij vrouwen en hun baljurken de hoofdrol spelen!