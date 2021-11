Bestuur SP Utrecht treedt af vanwege ‘onmogelijke situatie’ na royement van negen afdelingsleden

Het bestuur van de Utrechtse SP-fractie is maandag afgetreden. Aanleiding voor het aftreden is het royement van negen afdelingsleden vorige week en twee tijdens de algemene ledenvergadering aangenomen moties.

Meerdere SP’ers – waaronder de net verkozen lijsttrekker van SP Utrecht Floris Boudens – werden vorige week uit de partij gezet, omdat sprake zou zijn van een dubbel lidmaatschap. De negen Utrechtse afdelingsleden zouden namelijk ook lid zijn van jongerenclub ROOD of het Marxistisch Forum. “Om deze reden hebben wij het lidmaatschap, conform artikel 8.3 van de statuten, stopgezet”, schreef algemeen secretaris van de SP Arnout Hoekstra in een bericht aan de leden.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 24 oktober werden twee moties aangenomen die het afdelingsbestuur van SP Utrecht – bestaande uit Ankie Petersen, Tim Schipper, Jennie Kohsiek, Jeroen van Rosmalen en Ruurt Wiegant – opriepen de leden desondanks in functie te laten. “Het partijbestuur ziet deze moties als in strijd met de besluiten van de Partijraad”, schrijft SP Utrecht in een verklaring aan partijleden. “Uitvoering van de moties zou daardoor leiden tot schorsing van het afdelingsbestuur en de afdeling.”

Het afdelingsbestuur vindt tegelijkertijd dat ze geen mandaat heeft om de moties die door een meerderheid van de partijleden gesteund worden naast zich neer te leggen. “De onmogelijke situatie die hieruit is ontstaan heeft ons in meerderheid doen besluiten om als afdelingsbestuur af te treden en nieuwe bestuursverkiezingen uit te schrijven. […] Hiermee voldoen we aan de moties, waarmee we schorsing hopen te voorkomen, zonder de leden van de afdeling te schofferen.”

Nieuwe bestuursverkiezing

Het afgetreden bestuur schrijft verder: “Hoewel de huidige situatie rondom de royementen en het partijbesluit met betrekking tot ROOD en Marxistisch Forum ons als bestuur heeft doen besluiten om af te treden, blijft het belangrijkste doel om die mooie club socialisten in Utrecht die we hebben, bij elkaar te houden.”

De datum voor de nieuwe bestuursverkiezing en het openstellen van de vacatures volgt binnenkort. Tot die tijd gaat het oude bestuur voor noodzakelijke werkzaamheden verder als interim-bestuur.