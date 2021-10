Utrechts SP-lijsttrekker Floris Boudens (25) uit partij gezet: ‘Ik ga dit besluit aanvechten’

De 25-jarige Floris Boudens, die eerder dit jaar werd verkozen tot lijsttrekker van de Utrechtse SP, is uit de partij gezet. Hij zou volgens de leiding lid zijn van meerdere partijen, wat niet strookt met de statuten. Volgens Boudens is hier geen sprake van en hij laat het er dan ook niet bij zitten.

Woensdag werd bekend dat meerdere SP’ers uit de partij waren gezet. Het zou gaan om net geen veertig personen. Zij ontvingen van Arnout Hoekstra, algemeen secretaris van de SP, een bericht waarin stond dat de partij geconstateerd had dat zij een dubbel lidmaatschap hadden. Het gaat dan om een lidmaatschap van Rood en het Marxistisch Forum. “Om deze reden hebben wij het lidmaatschap, conform artikel 8.3 van de statuten, stopgezet.”

Volgens Boudens is er echter geen sprake van zo’n dubbel lidmaatschap. “Ze zeggen dat een jongerenorganisatie een partij is, maar dat is niet zo. Daarom heb ik de statuten niet overtreden. Bovendien ben ik door de leden democratisch gekozen als lijsttrekker. Ik ga dit besluit van de partij dan ook aanvechten.”

Vlag

Het besluit van de partij kwam overigens niet geheel als een verrassing voor Boudens. “Ik wist hoe de vlag erbij hing en zag het dan ook wel een beetje aankomen. Ik vind het een heel dom besluit van de partij. De SP doet het niet goed onder jonge mensen. Om nu jonge bevlogen mensen uit de partij te knikkeren is daarom niet slim.”

Het Utrechts Statenlid Michel Eggermont ontving hetzelfde bericht als Boudens. Ook hij is van mening dat het besluit van de partijleiding onwettig is. “Dienstmededeling voor alle boze SP-leden. Blijf lid! De strijd gaat door. Deze royementen zijn illegitiem! In mijn brief heb ik aangegeven dat ik alleen lid ben van de SP, dat het marxistisch forum in de SP geen partij is en dat leden de vrijheid moeten hebben te discussiëren”, schrijft Eggermont in een reactie op Twitter.

Samen sterk

Boudens gaat het besluit van de partij aanvechten. Hoe hij dat precies gaat doen weet hij nog niet. Wel is hij van plan dit samen te gaan doen met andere leden die uit de partij zijn gezet. “Ik kan mij niet voorstellen dat ik dit alleen ga doen. Zoals onze ideologie luidt: samen sta je sterk.”