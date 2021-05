Bijna voltallige Utrechtse gemeenteraad uit zorgen over opvang dak- en thuislozen; ‘Het is code rood’

Bijna de voltallige Utrechtse gemeenteraad maakt zich zorgen over de opvang van dak- en thuislozen. De verschillende opvanglocaties in de stad zouden vol zitten. “Het is code rood.”

GroenLinks, PvdA, VVD, ChristenUnie, D66, Student & Starter, DENK, Partij voor de Dieren, SP en het CDA vragen de gemeente om opheldering over de kwestie. De partijen schrijven dat De Stadsbrug, een overstroomlocatie, al enkele jaren bijna permanent in gebruik is. “De instroom lijkt hoger dan de uitstroom”, aldus de fracties.

Druk

Betrokken organisaties zouden hebben aangegeven dat het niet langer wenselijk is om het op deze manier te doen. De partijen zijn dan ook van mening dat er de komende periode stappen gezet moeten worden om de druk op de opvang te verlichten.

De partijen trekken nu dan ook aan de bel bij de gemeente. Zo willen ze weten welke groepen er momenteel buiten de boot vallen en dus geen opvang krijgen. Ook vragen ze welke mogelijkheden er zijn om een nieuwe locatie voor 24-uurs opvang te realiseren.

Rijk

In november vorig jaar werd bekend dat het Rijk 22,4 miljoen euro ter beschikking had gesteld om 200 uitstroomtrajecten in de regio mogelijk te maken. De fracties willen weten hoeveel trajecten er met dat geld mogelijk zijn gemaakt en hoeveel er volgen.

Door het sluiten van de corona-opvang – een plek waar mensen zonder recht op onderdak toch konden verblijven – zijn er mensen op straat beland. De partijen willen van de gemeente weten hoe groot die groep in Utrecht is en ook wat er gedaan wordt om deze groep in beeld te houden. “Niet alleen voor de vaccinatiestrategie, maar ook voor zorg en hulpverlening aan deze groep.”

Nieuwe woonvormen

Tot slot willen de partijen weten of er ook wordt nagedacht over nieuwe woonvormen. In maart van dit jaar is een raadsvoorstel verschenen over de pilot prikkelarme woonvormen.

“Ook kennen we de gemengde woonvormen en hebben we als stad een uniek concept met de hostels. […] Wat zijn naast de bestaande woonvormen die we al kennen nieuwe woonvormen waar over nagedacht wordt?”