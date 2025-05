Fossiele reclames in Utrecht al vanaf 2026 verboden

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen waardoor fossiele reclames vanaf 2026 geweerd worden in Utrecht. Door een wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zouden er vanaf komend jaar geen reclames meer te zien zijn van onder andere reisorganisaties, auto’s met een fossiele of hybride brandstofmotor, en grijze stroom- en gascontracten.

PvdD-raadslid Maarten van Heuven heeft samen met andere raadsleden een motie voor het weren van fossiele reclame ingediend. Een meerderheid van de gemeenteraad was vóór; alleen het CDA, D66, UtrechtNu! en de VVD stemden tegen.

De gemeente had eerder fossiele reclames in de stad al verboden, maar liet huidige reclamecontracten – die bijvoorbeeld tot 2038 doorliepen – nog wel aflopen. Met het aannemen van deze motie wordt dit proces dus versneld, en zouden Utrechters al vanaf 2026 niet meer op fossiele reclames kunnen stuiten in de stad.

Haagse rechtszaak

Met de motie volgt Utrecht het voorbeeld van Den Haag. Reisorganisaties ANVR en TUI hebben eerder dit jaar een rechtszaak aangespannen tegen een vergelijkbaar verbod van de gemeente Den Haag. De rechter heeft toen besloten dat het verbod van de gemeente mocht worden doorgezet.

Reclame valt weliswaar onder vrijheid van meningsuiting, maar kan verboden worden als dit ten koste gaat van het grotere belang, zoals de volksgezondheid. De rechter besloot bij het Haagse verbod dat fossiele reclame bijdraagt aan klimaatverandering, en daarmee van negatieve invloed is op de volksgezondheid.

1 januari 2026

De gemeenteraad wil het verbod op 1 januari 2026 laten ingaan, zodat de adverteerders en reclamedragers tijdig kunnen worden ingelicht over de wijziging in de APV en het gemeentelijke reclamebeleid. De fossiele reclames worden zodoende in het openbaar vervoer, vrijstaande reclamevitrines, billboards en reclamemasten bij de A2 en A12 verboden.