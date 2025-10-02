Gemeente Utrecht gaat optreden tegen verkoop losse kamers

De gemeente Utrecht gaat handhaven op de verkoop van losse kamers binnen woningen. Volgens wethouder Dennis de Vries is deze praktijk in strijd met de Huisvestingsverordening en bovendien onwenselijk, mede omdat het de kloof tussen arm en rijk op de woningmarkt alleen maar groter maakt.

In de Huisvestingsverordening zijn regels vastgelegd voor het verdelen van schaarse woonruimte en het beheren van de bestaande woningvoorraad. Bij de verkoop van losse kamers wordt een woning niet officieel gesplitst, maar krijgt de koper slechts het gebruiksrecht van één kamer.

Omdat de woning niet is gesplitst, hebben dergelijke kamers geen eigen WOZ-waarde. Een hypotheek afsluiten is daardoor onmogelijk, waardoor de volledige koopprijs – vaak tussen de 100.000 en 200.000 euro – in één keer moet worden betaald.

Kloof tussen arm en rijk

Volgens het college versterkt deze constructie de ongelijkheid op de woningmarkt. Doordat banken dit type aankoop niet financieren, is het vooral weggelegd voor vermogende ouders die een kamer voor hun kinderen kopen. “Hiermee is niets aan de woningvoorraad toegevoegd, maar is de kloof tussen arm en rijk op de woningmarkt groter geworden”, aldus wethouder De Vries.

De gemeente heeft initiatiefnemers al eerder laten weten deze praktijk onwenselijk en in strijd met de regels te vinden, maar constateert dat de verkoop toch doorgaat.

Handhaving

Op basis van extern juridisch advies kiest de gemeente Utrecht nu voor handhaving. “Hiermee geven we het signaal af dat wij deze ontwikkeling in strijd met de regelgeving achten, en er alles aan doen om de betaalbaarheid en toegankelijkheid van deze woonruimte te beschermen”, valt te lezen in de raadsbrief.

