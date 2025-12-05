Gemeenteraad wil fatbikeverbod in Utrechtse binnenstad en parken

Op initiatief van CDA’er Job van den Broek heeft een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het onderzoeken van een (lokaal) fatbikeverbod. Naast het CDA geven Student & Starter, D66, Horizon, Volt, ChristenUnie, Stadsbelang en VVD aan in bepaalde delen van de stad fatbikes te willen verbieden.
Utrecht ervaart – net als andere gemeenten in Nederland – veel overlast van fatbikes. De gemeenten Amsterdam en Enschede onderzoeken momenteel al of het haalbaar is om fatbikes te weren uit bepaalde gebieden op basis van de gemeentelijke regels die zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
Geen actie vanuit het Rijk
De acht Utrechtse partijen vragen het college van burgemeester en wethouders of zij de plannen voor een fatbikeverbod zoals Amsterdam wil invoeren haalbaar en voldoende effectief vinden. Ook willen de Utrechtse fracties weten of het college het met de partijen eens is dat de landelijke overheid er te lang over doet om maatregelen te treffen tegen fatbikes en de gemeente Utrecht dus ‘zelf met regelgeving moet komen’.
De politieke partijen hopen dat Utrecht het voorbeeld van Amsterdam kan volgen en ook plannen voor een fatbikeverbod voor bepaalde gebieden kan uitwerken. De partijen zelf denken hierbij aan het gebied binnen de Utrechtse singels en alle parken in de stad. Bovendien zijn ze benieuwd of het mogelijk is om alle fatbikes binnen de gemeente naar de rijbaan te verplaatsen. Dit laatste werd in 2023 ook al voorgesteld, maar dat plan wees het college toen af.
Voorstel voor een fatbikeverbod
Als een fatbikeverbod haalbaar is, willen de acht fracties dat het college zo snel mogelijk een voorstel uitwerkt, zodat dit in de raad kan worden besproken. Bij dit voorstel moet onderbouwd worden wat de gevolgen van het voorstel zijn (zoals verkeersveiligheid, overlast en naleving hiervan), en welke juridische risico’s er überhaupt aan het verbod verbonden zijn.
Het college heeft tot uiterlijk 1 januari de tijd om een terugkoppeling te geven aan de gemeenteraad over een (lokaal) fatbikeverbod in Utrecht.
10 ReactiesReageren
Prima, ook in Overvecht en Kanaleneiland graag!
De fatbike behandelen zoals dat met de scooter gebeurt. Naar de rijbaan met dat ding. Voorzien een kentekenplaat. De bestuurder dient verzekerd te zijn, een helm te dragen en over een geldig bromfietsrijbewijs te beschikken. Het fietspad is voor de doodnormale ouderwetse trapfiets. Het zal de verkeersveiligheid ten goede komen.
Het is natuurlijk belachelijk dat we deze fatbike niet exact hetzelfde kunnen behandelen als een spartamet want het doet echt exact hetzelfde alleen electrisch aangedreven ipv met brommix.
Wat Boogschutter zegt is een prima aanvulling op het verbod in centrum en park.
Dit laat zien hoe onkundig een bestuur kan zijn. Een fatbike is met handgas. Dat wordt verboden. Dan naar de fietshandel die m verkoopt . Alle fatbike met handgas krijgen 10000 boete. Verzekering niet mogelijk en als verzekerd is plaatje. Kan het makkelijker? Stelletje niet kundige bestuurders? Weet een veel betere uitdrukking maar dat mag vast niet. Nieuwe verkiezingen? Hou daar is rekening mee?
Prima, ook in Overvecht graag! dagelijks overlast, ook nog met vuurwerk. De fatbike behandelen zoals dat met de scooter gebeurt. Naar de rijbaan met dat ding, voorzien een kentekenplaat. De bestuurder dient verzekerd te zijn, een helm te dragen en over een geldig bromfietsrijbewijs te beschikken. Het zijn wel vooral kinderen van 12 tot 15 jaar.
Stond net bij een stoplicht naast een stinkende scooter met motor, dan is zo’n fatbike zo slecht nog niet. En het is nu een rage, die temperen wel weer of waaien vaak weer over. Er zijn wel grotere problemen als bijvoorbeeld straten goed inrichten op 30 km/u.
Geweldig, Utrecht kan nu handhaving op alle gebieden al niet aan, maar bedenkt er nog iets bij. Niet dat ik bezwaar heb, maar het moet wel realistisch zijn.
Leuk hoor, zo’n verbod. Maar zolang er niet wordt gehandhaafd, zal niemand zich er iets van aantrekken. Net als al die andere verboden die onze wereldvreemde politici steeds maar weer verzinnen.
Alles verbieden?!