Gemeenteraad wil fatbikeverbod in Utrechtse binnenstad en parken

Op initiatief van CDA’er Job van den Broek heeft een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het onderzoeken van een (lokaal) fatbikeverbod. Naast het CDA geven Student & Starter, D66, Horizon, Volt, ChristenUnie, Stadsbelang en VVD aan in bepaalde delen van de stad fatbikes te willen verbieden.

Utrecht ervaart – net als andere gemeenten in Nederland – veel overlast van fatbikes. De gemeenten Amsterdam en Enschede onderzoeken momenteel al of het haalbaar is om fatbikes te weren uit bepaalde gebieden op basis van de gemeentelijke regels die zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Geen actie vanuit het Rijk

De acht Utrechtse partijen vragen het college van burgemeester en wethouders of zij de plannen voor een fatbikeverbod zoals Amsterdam wil invoeren haalbaar en voldoende effectief vinden. Ook willen de Utrechtse fracties weten of het college het met de partijen eens is dat de landelijke overheid er te lang over doet om maatregelen te treffen tegen fatbikes en de gemeente Utrecht dus ‘zelf met regelgeving moet komen’.

De politieke partijen hopen dat Utrecht het voorbeeld van Amsterdam kan volgen en ook plannen voor een fatbikeverbod voor bepaalde gebieden kan uitwerken. De partijen zelf denken hierbij aan het gebied binnen de Utrechtse singels en alle parken in de stad. Bovendien zijn ze benieuwd of het mogelijk is om alle fatbikes binnen de gemeente naar de rijbaan te verplaatsen. Dit laatste werd in 2023 ook al voorgesteld, maar dat plan wees het college toen af.

Voorstel voor een fatbikeverbod

Als een fatbikeverbod haalbaar is, willen de acht fracties dat het college zo snel mogelijk een voorstel uitwerkt, zodat dit in de raad kan worden besproken. Bij dit voorstel moet onderbouwd worden wat de gevolgen van het voorstel zijn (zoals verkeersveiligheid, overlast en naleving hiervan), en welke juridische risico’s er überhaupt aan het verbod verbonden zijn.

Het college heeft tot uiterlijk 1 januari de tijd om een terugkoppeling te geven aan de gemeenteraad over een (lokaal) fatbikeverbod in Utrecht.