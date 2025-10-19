GroenLinks PvdA Utrecht opnieuw in actie voor behoud bomen Amelisweerd

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen voerden GroenLinks-PvdA zondagochtend actie tegen de voorgenomen verbreding van de A27 en de daarvoor noodzakelijke bomenkap in Amelisweerd. Raadslid Rick van der Zweth en wethouder Linda Voortman hingen samen een spandoek op. De bijeenkomst trok zo’n vijftien sympathisanten.

De actie, een initiatief van Van der Zweth en de lokale afdelingen van GroenLinks en de PvdA, volgde op het grotere protest van 27 september op het Domplein. Van der Zweth is als raadslid al jarenlang betrokken bij het dossier en is nu tevens kandidaat voor de Tweede Kamer.

“Het is echt een landelijke kwestie”, zegt Van der Zweth. “Het besluit over de verbreding wordt genomen door de rijksoverheid, maar het verzet leeft lokaal, vooral in Utrecht. Het plan ligt er nu, maar de politiek kan het nog veranderen. Ik denk dat het nieuwe kabinet het laatste is dat dit nog kan terugdraaien. Daarna ben je te laat, vrees ik.”

GroenLinks-PvdA is een van de weinige partijen die zich in het landelijke verkiezingsprogramma expliciet uitspreekt tegen de verbreding van de A27. Wethouder Voortman benadrukt dat standpunt: “Wij zijn tegen de plannen van het kabinet om de A27 te verbreden, want dat gaat ten koste van dit prachtige bos. Samen met de provincie hebben we een alternatief plan opgesteld dat goedkoper is en het bos spaart.”