Honderden mensen protesteren in Utrecht tegen verbreding A27: ‘Sfeer zat er goed in’

Honderden mensen kwamen zondag bijeen in de binnenstad van Utrecht om te protesteren tegen de verbreding van de A27 en de bijbehorende bomenkap. De demonstranten liepen vanaf het Domplein in een protestmars door het centrum.

Er liggen al jarenlang plannen om de A27 bij Utrecht te verbreden. Bewoners, verschillende politieke partijen en de gemeente Utrecht verzetten zich hiertegen, omdat een deel van het bosgebied Amelisweerd zou moeten verdwijnen. De gemeente en provincie Utrecht mochten aan een alternatief plan werken, maar dit werd afgekeurd. Daarop stapten omwonenden en ondernemers naar de de Raad van State, die in maart oordeelde dat de minister de plannen beter moet motiveren. Daarom is het nog niet duidelijk is of de A27 verbreed mag worden.

Merel de Koning van Amelisweerd niet Geasfalteerd, één van de organisaties die het protest heeft georganiseerd, benadrukt dat de demonstranten niet bereid zijn om op te geven. “Als dit belachelijke plan wordt doorgedrukt, zal een deel van ons het bos beschermen door in bomen te klimmen.”

Bosbezetting

Jos Kloppenborg van de Vrienden van Amelisweerd, mede-organisator van het protest, hoopt dat een bosbezetting niet nodig is: “De bomen van Amelisweerd kunnen gewoon blijven staan, als een meerderheid in de nieuwe Tweede Kamer voor duurzame oplossingen gaat. Bovendien ligt er een alternatief plan dat veel duurzamer is en ruim één miljard euro goedkoper. Het zou doodzonde zijn als daar niks mee gedaan wordt.” Hij is tevreden over de opkomst van vanmiddag. “De sfeer zat er goed in.”

De demonstratie werd georganiseerd door Amelisweerd Niet Geasfalteerd, Kerngroep Ring Utrecht, Vrienden van Amelisweerd en Extinction Rebellion Utrecht. Zij riepen de deelnemers op om te stemmen voor politieke partijen die de natuur willen beschermen en wil dat die partijen hun beloftes ook nakomen.

Eerdere demonstraties

Het protest van afgelopen zondag was niet de eerste actie. In november 2024 vond er al een grote demonstratie plaats, waar duizenden mensen op afkwamen. Ook werd 2025 ingeluid met een kleine nieuwjaarsduik in de Kromme Rijn, eveneens als protest tegen de verbreding.