GroenLinks vraagt aandacht voor verkrottende directievilla in Oog in Al

GroenLinks heeft in een aantal schriftelijke vragen zorgen geuit over de slechte staat van de voormalige directievilla van Cereol. Het Rijksmonument staat aan de Everard Meijsterlaan 3 en is onderdeel van het voormalig Cereol-complex.

Het Cereol-complex is begin deze eeuw opgeknapt, maar de directievilla is niet in dat project meegenomen. Sinds 2013 is het pand anti-kraak. Volgens GroenLinks zijn er in het verleden plannen geweest voor horeca, klaslokalen en het wijkbureau in het gebouw, maar geen van die plannen is doorgegaan.

GroenLinks noemt de staat van de directievilla ‘deplorabel’. “Ramen zijn dichtgeplakt, kapotte ramen provisorisch gefixt en na een lekkage in het pand vorig jaar gaat het pand steeds verder achteruit.” De partij wil nu van de wethouder weten of die ook vindt dat het pand moet worden opgeknapt en op welke termijn.

Raadslid Pepijn Zwanenberg, die de vragen indiende, roept de wethouder op om te beginnen met opknappen. “Boei is een goede partij, zij hebben ook het naastgelegen complex opgeknapt. Misschien kunnen er ook nog partners uit de buurt bij worden betrokken”, zegt Zwanenberg. “Maar wacht er niet te lang mee. Een beetje shabby vind ik nooit zo erg, maar dit is wel erg vervallen.”