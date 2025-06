Infrastructuur Lage Weide (ILW) verrast raadsleden bij stadhuis met demonstratie

Infrastructuur Lage Weide (ILW) warmt zich op voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2026. De in oprichting zijnde one-issuepartij organiseerde 5 juni een kleine demonstratie pal voor de ingang van het stadhuis, voorafgaand aan de raadsvergadering.

Er waren zo’n 25 demonstranten. De groep bestond voornamelijk uit mensen van de parkmanagementorganisatie Industrievereniging Lage Weide (ILW) en ondernemers.

Voor beoogd lijsttrekker en voorzitter van de industrievereniging Gerrit van Gessel was de weg naar het stadhuis nog even zoeken. Hij was in eerste instantie naar het stadskantoor gegaan in plaats van het oude stadhuis. Als we Van Gessel spreken vertelt hij dat hij zocht naar iets “om dingen in beweging te krijgen”. “De Demkabrug is al tien jaar een punt van aandacht. En het plan is nu dat het wordt uitgesteld tot 2048.”

De smalle Demka-brug is een belangrijke fietsverbinding voor personeel dat woont in Zuilen en Overvecht. Echt gevaarlijk is de fietsbrug misschien niet, volgens Ria Glas (links op de foto) van de Fietsersbond, die ook aanwezig is bij het protest. Maar de brug is “onaangenaam, eng, vervelend en naar”. Met name als twee fietsers elkaar passeren, kan het maar net. Zeker nu moderne fietsen, zoals bakfietsen en fietskoeriers, tegenwoordig vaak groter zijn, legt Van Gessel uit.

De tekst loopt door onder de foto.

Zin in de politiek heeft Van Gessel overigens “helemaal niet”. “Maar wat moet, dat moet”, zegt hij lachend. Hoeveel zetels hij beoogt? Van Gessel rekent uit dat als de helft van de werknemers van Lage Weide op fietsafstand woont, de partij twee tot drie zetels zou moeten kunnen halen.

Drie concrete punten

Het programma van ILW telt drie concrete actiepunten. De eerste is de aanpak van de zeven gevaarlijkste fietsknooppunten. Daarnaast wil de partij dat de Demkabrug als ‘cruciale fietsverbinding’ wordt vervangen en verbreed. Tot slot pleit ILW voor herinrichting van de wegen op Lage Weide met veilige fietspaden, duidelijke rijrichtingen en ruimte voor voetgangers.

De timing van de oprichting is volgens de ondernemers niet toevallig, maar een reactie op de Voorjaarsnota 2025. Hierin kondigde de gemeente Utrecht aan om de investering in de zogenoemde ‘Dom-tot-Dam doorfietsroute’, inclusief de vernieuwing van de Demkabrug over het Amsterdam-Rijnkanaal, met jaren uit te stellen.