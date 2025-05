Ondernemers Lage Weide richten eigen partij op: ‘Als de gemeente ons niet serieus neemt, gaan we zélf het stadhuis in’

Ondernemers van bedrijventerrein Lage Weide hebben een opvallende stap gezet in hun jarenlange strijd voor een veilige fietsroute in het gebied. Onder de naam Infrastructuur Lage Weide (ILW) willen zij zich in maart 2026 verkiesbaar stellen voor de Utrechtse gemeenteraad.

De partij doet mee met één helder doel: ‘Veilige en toekomstbestendige infrastructuur voor fietsers op en rond Lage Weide’. Al jaren pleiten de ondernemers voor verbetering van de fietsverbindingen. Werknemers die het terrein per fiets willen bereiken, zijn nu aangewezen op de Demkabrug. Deze verbinding is volgens de ondernemers onder andere smal en steil en toe aan vervanging.

‘Dan zélf het stadhuis in’

“Het is toch van de zotte dat je sneller de Domtoren kunt verbouwen dan een veilig fietspad aanleggen op Lage Weide?”, aldus Gerrit van Gessel, voorzitter van ondernemersvereniging ILW en beoogd lijsttrekker. “We vragen al tien jaar om actie. Wat we krijgen, zijn rapporten en vage beloftes. Dus als de gemeente ons niet serieus neemt, dan gaan we zélf het stadhuis in.”

Op donderdag 12 juni stemmen de leden van ondernemersvereniging ILW tijdens de Algemene Ledenvergadering officieel over de oprichting van de partij. De verwachting is dat het initiatief op brede steun kan rekenen.

Drie concrete punten

Het programma van ILW telt drie concrete actiepunten. De eerste is de aanpak van de zeven gevaarlijkste fietsknooppunten. Daarnaast wil de partij dat de Demkabrug als ‘cruciale fietsverbinding’ wordt vervangen en verbreed. Tot slot pleit ILW voor herinrichting van de wegen op Lage Weide met veilige fietspaden, duidelijke rijrichtingen en ruimte voor voetgangers.

De timing van de oprichting is volgens de ondernemers niet toevallig, maar een reactie op de Voorjaarsnota 2025. Hierin kondigde de gemeente Utrecht aan om de investering in de zogenoemde ‘Dom-tot-Dam doorfietsroute’, inclusief de vernieuwing van de Demkabrug over het Amsterdam-Rijnkanaal, met jaren uit te stellen.

Ook in 2022 werd een plan voor een nieuwe fietsverbinding al eens uitgesteld door de gemeente. Ook werd in de Voorjaarsnota besloten dat er bijna een miljoen euro minder beschikbaar is voor de doorfietsroute tussen Utrecht en Amsterdam, inclusief de aanpak van de Demkabrug. Van Gessel noemt dit ‘een klap in het gezicht van duizenden fietsende forenzen’ en ‘een directe bedreiging voor duurzame groei op Lage Weide’.

Tijdelijke partij

ILW benadrukt dat het zichzelf ziet als een tijdelijke partij. “Als de gemeenteraad ons eindelijk serieus neemt en werk maakt van onze voorstellen, heffen we de partij met liefde weer op.”