Pepijn Zwanenberg weg uit GroenLinks fractie Gemeenteraad Utrecht en gaat door als zelfstandig lid

In december zegde hij zijn partijlidmaatschap al op, en nu verlaat Pepijn Zwanenberg definitief de fractie van GroenLinks in de Utrechtse Gemeenteraad. De reden is de samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Zwanenberg kan zich daar niet in vinden. Hij gaat verder als zelfstandig raadslid.

Zwanenberg is 19 jaar gemeenteraadslid in Utrecht en was 24 jaar lid van GroenLinks. In die tijd is hij uitgegroeid tot icoon van de partij. “Ik heb deze beslissing met pijn in het hart genomen”, zegt Zwanenberg. “Ik heb me jarenlang met veel plezier en toewijding ingezet voor GroenLinks Utrecht en ik kijk met trots terug op wat we samen hebben bereikt. Ik zal mijn fractie missen, we hebben als team fijn samengewerkt.”

“Toch voel ik me niet thuis bij de koers van de partij”, vervolgd Zwanenberg. “Landelijk wordt nu voorgesteld om een hele nieuwe partij op te richten – ik kan mij daar echt niet in vinden. Ik wil vasthouden aan mijn idealen en ga daarom verder als zelfstandig raadslid. We hebben daarbij in goed overleg afgesproken dat ik de coalitieafspraken zal volgen.”

Stress

Nadat Zwanenberg in december zijn lidmaatschap opzegde, meldde hij zich ziek bij de gemeenteraad. De samenwerking van GroenLinks en PvdA leverde hem naar eigen zeggen veel stress, onrust en slapeloze nachten op. “Daardoor lukt het me momenteel niet goed om me te concentreren of te focussen op het werk wat me zo aan het hart gaat.” Zei hij toen. Het verlof eindigt op 2 april

GroenLinks betreurt het vertrek van Zwanenberg. “We hadden gehoopt dat Pepijn na zijn verlof zou terugkeren en zijn termijn bij GroenLinks zou afmaken”, zegt fractievoorzitter Julia Kleinrensink. “We waren bereid hem daarbij op allerlei manieren te ondersteunen en een oplossing te zoeken, omdat we hebben gezien dat hij oprecht veel stress ervoer. We betreuren het dat hij daar niet voor kiest. We bedanken hem voor zijn jarenlange betrokkenheid en gaan verder met onze inzet voor een groen en sociaal Utrecht, zoals we dat altijd hebben gedaan.”

Meerderheid

GroenLinks is onderdeel van het college, dat in totaal 24 zetels heeft in de gemeenteraad. Met het vertrek van Zwanenberg gaat dat naar 23, en blijft de meerderheid in stand. Bovendien heeft Zwanenberg afgesproken zich ook als zelfstandig raadslid aan de coalitieafspraken te houden.