Politiek zit met veel vragen over gebruik bodycam door Utrechtse handhavers

Verschillende politieke partijen hebben allerlei vragen over het gebruik van bodycams door handhavers van de gemeente Utrecht. Zo willen ze weten hoe het nu precies zit met de privacy en ook of de veiligheid echt toeneemt.

Begin februari werd bekend dat de bodycam definitief wordt toegevoegd aan de uitrusting van Utrechtse handhavers. Na een test van ongeveer een half jaar is gebleken dat de camera’s bijdragen aan het veiligheidsgevoel van de medewerkers. 94 procent van de handhavers gaf dan ook aan graag gebruik te willen maken van de bodycam.

D66, DENK, Student & Starter en Partij voor de Dieren benadrukken dat zij de veiligheid van de boa’s belangrijk vinden en dat ze juist daarom om opheldering vragen. “Zodat we als gemeente betere waarborgen hebben rondom de invoering van de bodycams, het gebruik ervan, en het onderzoek ernaar.”

Protocol

De partijen willen bijvoorbeeld weten of een handhaver pas op pad wordt gestuurd met een bodycam nadat er een training is geweest met het protocol. In dat protocol staat onder andere dat een camera pas aangezet mag worden wanneer de situatie dreigt te escaleren en dat de handhaver moet waarschuwen zodra de bodycam aangezet wordt.

In de proefperiode is gebleken dat de privacy beschermd bleef, maar de partijen willen dat dit zo blijft. “Daarom vinden we aanvullende beschermingsmaatregelen gewenst. De kans is er altijd dat afspraken na verloop van tijd minder worden nageleefd.” Er wordt voorgesteld om een periodieke controle van het naleven van de protocollen in te voeren.

Apeldoorn

Ook willen de partijen dat de Functionaris Gegevensbescherming te allen tijde toegang moet hebben tot de opnames. “Hiervoor hebben we gekeken naar hoe dit in Apeldoorn geregeld is: daar moet de Functionaris Gegevensbescherming dan ook recht krijgen op aangekondigde en onaangekondigde controles op alle plekken waar opnames worden gemaakt, opgeslagen, bekeken en/of verwijderd.”

In de pilot is gebleken dat het veiligheidsgevoel van de drager toeneemt, maar D66, DENK, Student & Starter en Partij voor de Dieren willen weten of de veiligheid door het gebruik van een bodycam écht toeneemt. “Ook voor de Utrechtse situatie.”

Flexibele camera’s

Tot slot willen de partijen weten of, nu de bodycam is ingevoerd, het gebruik van flexibele camera’s in de stad nog wel nodig is. “Door de veronderstelde toename van veiligheid van onze handhavers, ontstaat een extra argument om nog eens kritisch te kijken of we al die camera’s nodig hebben.”