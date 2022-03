Raadverlater: Bülent Isik van PvdA verlaat (misschien) na twaalf jaar de Utrechtse gemeenteraad

Bülent Isik moet volgens de regels van de Partij van de Arbeid na drie termijnen de Utrechtse gemeenteraad verlaten. Maar als het aan hem ligt is dit niet het einde van zijn tijd als gemeenteraadslid. “Als ik tijdens de gemeenteraadsverkiezingen volgende week tweeduizend voorkeursstemmen krijg, overweeg ik om terug te keren als raadslid”, aldus Isik.

Na twaalf jaar moet je de gemeenteraad verlaten. Waarom?

“In het reglement van de Partij van de Arbeid staat dat je drie periodes mag zitten als raadslid. Daarna dien je de raad te verlaten. Als het aan mij ligt stop ik volgende week niet. Het vuur is nog niet uitgedoofd en ik merk op allerlei manieren dat de Utrechtse samenleving mij nodig heeft. Als ik volgende week tijdens de verkiezingen tweeduizend voorkeurstemmen krijg, zie ik dat als een waardering van de afgelopen twaalf jaar. Dan zal ik in gesprek gaan met PvdA om te kijken wat er mogelijk is. Het hangt dus af van het aantal stemmen of ik de raad ga verlaten. Ik sta als lijstduwer op plek 39 op de stemlijst.”

Waarom moeten mensen op jou stemmen?

“Ik ben het enige raadslid dat zijn privé telefoonnummer op zijn kaartje heeft staan. Mensen mogen mij bellen en mailen als ze ergens tegen aanlopen. Hierdoor weet ik wat er speelt. Als je naar de mensen toe gaat, vraagt wat er aan de hand is en daar een oplossing voor zoekt, dan verdien je een plek in de gemeenteraad. Ik heb de politiek nodig om mensen in armoede te helpen en om hen gelijke kansen te geven. Geld is geen probleem, geld is er altijd. Er moeten alleen andere keuzes gemaakt worden. Waarom moet er een metrolijn komen, dat miljarden gaat kosten, terwijl er Utrechtse kinderen in armoede opgroeien? Ik wil dat iedereen in Utrecht een goed leven en gelijke kansen heeft. Niet alleen een bepaalde laag van de samenleving, maar iedereen. Daarnaast wil ik betaalbare koop- en huurwoningen in de stad voor mensen met een kleine portemonnee. En wil ik de verkoop van sociale huurwoningen tegenhouden. Daar zet ik mij al jaren voor in.”

Waarom wilde je de politiek in?

“Interesse in politiek heb ik altijd al gehad. Jaren geleden werkte ik bij een woningcoöperatie en ging ik langs bij een van de huurders. Deze vrouw had een huurschuld en zou haar huis uitgezet worden als ze niet zou betalen. Zij pakte haar portemonnee en liet zien dat ze vijfentwintig gulden had. Daar moest ze samen met haar drie kinderen die week van rondkomen. Dat was voor mij de reden om de politiek in te gaan. Ik wilde de situatie voor deze mensen en nog veel meer anderen veranderen. Zoals ik al zei, goed leven in Utrecht moet voor iedereen van toepassing zijn. Er is nog steeds een wereld van verschil in de Utrechtse wijken. En dat in een rijk land als Nederland.”

Hoe kijk je terug op de afgelopen twaalf jaar?

“Ik heb mijn helpende hand aan iedereen uitgestoken, jong, oud, autochtoon en allochtoon. Ik heb mensen geholpen aan een baan, stageplek, gelijke kansen en een goed huis. Collectief en individueel. Mensen komen via via bij mij terecht. Ook als ze niet op mij hebben gestemd, ik help iedereen. Ze zeggen over mij: als er iemand is die mensen gewoon wil helpen, dan is het meneer Isik van PvdA. Ze noemen mij de Utrechtse held. Dat is een mooi compliment om te krijgen. Ik ben blij met zo een imago. Of ik iets heb veranderd in de afgelopen twaalf jaar? Gedeeltelijk, ik heb in ieder geval heel veel zaken op de agenda gezet. Ik ben heel trots op het feit dat ik grondspeculaties in de stad, waaronder in Merwedekanaalzone, op de politieke agenda heb gezet. Daarnaast was de afgelopen tijd het vastleggen van afspraken tussen projectontwikkelaars en de gemeente een speerpunt voor mij.”

Wat zijn je plannen als je inderdaad de raad moet verlaten?

“Ik weet nog niet wat ik dan ga doen. Misschien één of twee maanden rust nemen en daarna kijken wat er mogelijk is. Zoals ik al zei, het vuur is nog niet uitgedoofd. Ik ben nog niet klaar met het werken en het iets willen betekenen voor de samenleving.”

Wat is je advies voor je opvolgers voor de komende vier jaar?

“Stel jezelf regelmatig de vraag: wat heb ik de afgelopen tijd voor de samenleving betekent? En waarom zit ik in de politiek? Zelfreflectie is nodig voor vooruitgang. Blijf kritisch naar jezelf kijken en naar wat de samenleving wil. De samenleving is niet één. Er zijn verschillende buurten en iedere wijk is anders. Zet in op een buurtgerichte aanpak.”

Je bent genomineerd als beste raadslid van Nederland én zit bij de laatste twaalf kandidaten. Hoe vind je dat?

“Een enorme eer. Mensen hebben mij opgegeven, maar ik weet nog steeds niet wie. Ik ben niet alleen de enige genomineerde uit de stad, maar uit de hele provincie Utrecht. Ik ben blij dat de samenleving mij waardeert. Het is een soort bekroning van de afgelopen twaalf jaar raadslid zijn.”

Tot 11 maart 10:00 uur kan er nog gestemd worden op Bülent als beste raadslid van Nederland 2022. Dit kan via deze website.