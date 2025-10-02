Utrecht wil sociale woningbouw versnellen met nieuw Volkshuisvestelijk Akkoord

De gemeente Utrecht en de Utrechtse woningcorporaties hebben 30 september het Utrechts Volkshuisvestelijk Akkoord ondertekend. Met dit akkoord willen zij de groei van de sociale woningvoorraad versnellen, zodat meer inwoners kans maken op een betaalbare woning.

Het akkoord sluit aan bij de doelstellingen die al eerder dit jaar zijn vastgelegd in de beleidsnota ‘Van woningmarkt naar volkshuisvesting 2025-2030’. Hierbij is het belangrijkste uitgangspunt van de gemeente dat iedereen die in Utrecht wil wonen of blijven wonen, een passende woonplek moet kunnen vinden.

In een raadsbrief schrijft het college dat de Utrechtse woningcorporaties Woonin, Portaal, Bo-Ex, Cazas, SSH en Habion (de STUW-corporaties) hierin hun belangrijkste partners zijn om het probleem rondom de volkshuisvesting op te lossen. In het Utrechts Volkshuisvestelijk Akkoord zijn daarom acties vastgelegd die deze woningcorporaties in de positie brengen om meer betaalbare woonruimten te realiseren. Het akkoord bestaat uit drie delen: netto groei van de voorraad sociale huurwoningen, hogere snelheid in projecten en intensivering van de samenwerking om meer regie over de volkshuisvesting te krijgen.

Meer sociale huurwoningen

Eén van de doelstellingen is dat er tot en met 2030 11.000 nieuwe sociale huurwoningen gerealiseerd worden, wat al in 2022 is vastgesteld vanuit de Woondeal. Om te voorkomen dat er gentrificatie plaatsvindt, een proces waarbij een buurt een transformatie ondergaat, wordt het verkopen van sociale huurwoningen in wijken waar het aandeel sociale huurwoningen laag is beperkt.

Hoger bouwtempo

Om het bouwtempo te verhogen wilt de gemeente “volle inzet houden” aan de productiekant en waar mogelijk intensiveren. Hierbij is het van belang om onder andere “in een eerder stadium knopen door te hakken en escalatielijnen sneller te doorlopen”, aldus het college.

Samenwerking

De woningbouwcorporaties worden als belangrijkste partner aangemerkt als het gaat om de uitdagingen van volkshuisvesting. “De corporaties staan aan de lat om deze maatschappelijke woningbouwopgave te realiseren”, schrijft het college. De gemeente wilt daarom de samenwerking intensiveren door vaker bij elkaar te komen.

Ken jij de verhalen achter Catharijne? Gerard Aaftink brengt een boek uit over het onderbelichte stadsdeel en is – in samenwerking met DUIC – een crowdfunding gestart om de productie van het boek te realiseren. Ben je nieuwsgierig naar de rijke geschiedenis van Catharijne en wil je een nieuw beeld van Utrecht? Steun dan de crowdfunding en reserveer ‘Catharijne op een kantelpunt’.