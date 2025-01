Utrechters mogen blijven roken en barbecueën in de parken, maar milieuzone wordt uitgebreid naar hele stad

De Utrechtse gemeenteraad heeft donderdagavond allerlei voorstellen behandeld, waaronder een aantal over de luchtkwaliteit. Daarin is besloten dat er voorlopig geen verbod komt op roken en barbecueën in de parken. Ook is het amendement waarin werd opgeroepen de milieuzone niet uit te breiden over de rest van de stad verworpen.

De gemeente Utrecht wil verregaande stappen zetten om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Zo is onder meer voorgesteld de milieuzone stapsgewijs uit te breiden over de hele stad, de eisen voor de milieuzone strenger te maken, het stoken van hout, dat sinds begin dit jaar al verboden is in de openbare ruimte, op termijn ook binnenshuis onmogelijk te maken door de aanleg van rookkanalen in nieuwbouw te verbieden en het invoeren van een nationale én internationale lobby.

Lokale fracties hebben op dit grote plan gereageerd door verschillende amendementen in te dienen, die donderdagavond werden behandeld. Amendementen zijn voorstellen om het plan van het college te wijzigen of aan te vullen.

Milieuzone

Zo heeft de VVD voorgesteld om de milieuzone niet uit te breiden. Dat partij meent dat uitbreiding veel gemeenschapsgeld kost, maar geen meetbaar effect heeft op de luchtkwaliteit. “Deze maatregel moet worden geschrapt”, aldus de VVD. Alleen DENK, Stadsbelang Utrecht en UtrechtNu! waren het met de partij eens. Dit betekent dat een meerderheid van de raad tegen het voorstel van de VVD heeft gestemd.

De VVD heeft daarnaast ook voorgesteld om, zoals zij het zelf omschrijven, niet de helft van de auto’s uit Utrecht te verbannen. De partij doelt hiermee op aanscherping van de milieuzone, waardoor de helft van de Utrechters zou worden geraakt. De VVD meent dat het wagenpark in de loop der tijd vanzelf schoner wordt door Europese maatregelen. Ook dit amendement is verworpen.

Parken

De Partij voor de Dieren heeft onder meer een amendementen ingediend waarmee wordt voorgesteld om roken en barbecueën te verbieden in de parken in de stad, en om houtstook binnenshuis eerder te verbieden. “Barbecues op houtskool en briketten [hebben] een negatieve impact […] op de luchtkwaliteit en daarmee de gezondheid van mens en dier.” Beide amendementen zijn verworpen.

David Bosch van UtrechtNu! riep onder de noemer ‘Lekker snorren en brommen’ om de invoering van een nul-emissiezone voor brom- en snorfietsen te schrappen. Hij meent dat alternatieve maatregelen, zoals het stimuleren van elektrische scooters, effectiever zijn en dat vooral inwoners met een kleine beurs de dupe zijn van de invoering. Dit amendement kon alleen reken op steun van DENK, Stadsbelang Utrecht en de VVD, en is dan ook verworpen.

Sloopregeling

Een amendement van D66, waarin wordt opgeroepen autobezitters financieel te helpen bij de uitbreiding van de milieuzone, kon tot slot wel op een fikse meerderheid rekenen. De partij vindt de uitbreiding van de milieuzone een ingrijpende maatregel voor ‘alle betrokken autobezitters’. D66 heeft daarom gezegd dat er ‘voldoende financiële middelen’ beschikbaar moeten zijn om sloopregelingen aan te bieden, aan autobezitters die geraakt worden.