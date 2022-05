Utrechtse wethouders Linda Voortman en Lot van Hooijdonk gaan door, Kees Diepeveen stopt

GroenLinks Utrecht heeft Linda Voortman en Lot van Hooijdonk opnieuw voorgedragen voor het wethouderschap. Huidig GroenLinks-wethouder Kees Diepeveen heeft besloten zich niet opnieuw kandidaat te stellen.

De coalitieonderhandelingen tussen GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter en de ChristenUnie zijn nog in volle gang, maar er wordt langzamerhand wel meer duidelijk over welke wethouders nog een termijn doorgaan en wie er stoppen. Voor GroenLinks worden Van Hooijdonk en Voortman dus opnieuw voorgedragen.

Julia Kleinrensink, fractievoorzitter van GroenLinks, prijst zich gelukkig met de twee kandidaten: “Zowel Lot als Linda hebben de afgelopen jaren laten zien dat ze zich het vuur uit de sloffen lopen om Utrecht socialer, eerlijker en duurzamer te maken. Utrecht groeit, en wij willen dat daarbij niemand achterblijft én dat de stad duurzamer en groener wordt. Met Lot en Linda kunnen we aan beide opgaven werken.”

‘Vuur brandt nog steeds’

Linda Voortman is nu vier jaar wethouder in Utrecht en heeft onder meer Diversiteit en Werk en Inkomen in haar portefeuille. “Afgelopen periode heb ik me ervoor ingezet dat we in de groeiende stad oog blijven houden voor mensen die het minder goed getroffen hebben. Ik heb veel in gang gezet, maar er is ook nog veel te doen. Daarom wil ik graag door”, aldus Voortman.

Ook Lot van Hooijdonk is blij dat ze nog een keer is voorgedragen. Van Hooijdonk is sinds 2014 wethouder in Utrecht en is onder meer verantwoordelijk voor Mobiliteit, Energie en Groen. “Ik heb de afgelopen acht jaar met passie gewerkt aan een groenere, gezondere en klimaatvriendelijke stad. Dat vuur brandt nog steeds. Ik ben dan ook heel vereerd dat GroenLinks mij nog een keer voordraagt”, zegt Van Hooijdonk.

Diepeveen

Huidig GroenLinks-wethouder Kees Diepeveen keert niet terug in het nieuwe college. Hij besloot zelf zich geen kandidaat te stellen. Diepeveen is sinds begin 2003 werkzaam geweest als wethouder, eerst in Amsterdam Noord en de afgelopen 6,5 jaar in Utrecht. Diepeveen: “Dit is ongelooflijk mooi en dankbaar werk, maar ook zwaar. Dat zware ga ik niet missen, maar het voorrecht om me te mogen bezighouden met de vormgeving van de stad en met het verbeteren van de positie van met name kwetsbare mensen natuurlijk wel.”

Volgens Kleinrensink zal Diepeveen gemist worden bij GroenLinks. “Kees is in al die jaren echt een wethouder van en voor de stad geworden. Zijn empathie en luisterend oor zullen gemist worden in de stad en bij GroenLinks”, zegt ze. Diepeveen oriënteert zich op ‘andere manieren om zich in te zetten voor de samenleving’.

Eerder werd al duidelijk dat wethouders Klaas Verschuure en Anke Klein van D66 niet terug zullen keren in het nieuwe college.