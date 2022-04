Verkenner adviseert coalitiegesprekken in Utrecht met GroenLinks, D66, Student & Starter, PvdA en ChristenUnie

Verkenner Roel van Gurp zegt dat een combinatie van GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter en ChristenUnie een goede basis vormt voor een nieuwe coalitie in Utrecht. De partijen zijn het volgens Van Gurp over veel dingen eens, waaronder de aanpak van de klimaat- en wooncrisis.

Roel van Gurp werd door GroenLinks-fractievoorzitter Julia Kleinrensink gevraagd om te verkennen welke partijen de komende vier jaar in een college zouden kunnen samenwerken. Hij heeft de afgelopen weken dan ook gesprekken gevoerd met alle partijen die tijdens de verkiezingen een zetel in de gemeenteraad hebben bemachtigd.

“De gesprekken heb ik stuk voor stuk ervaren als waardevolle en plezierige gesprekken, waar in alle openheid gesproken is over ambities, verwachtingen en wensen voor een volgende coalitie.”

Zo zou vrijwel iedereen de thema’s betaalbaar wonen en klimaat als ‘zeer urgent’ hebben bestempeld, die volgens Van Gurp vaak in één adem werden genoemd met onder meer kansengelijkheid. Ook is er veel gesproken over de lokale economie, werkgelegenheid, en herstel van de coronacrisis.

Advies

Op basis van al die gesprekken en de verkiezingsuitslag, waarbij Utrecht volgens de verkenner een overwegend progressief beeld laat zien, zegt Van Gurp dat een combinatie van GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter en de ChristenUnie een goede basis vormt voor een nieuwe coalitie. “Ik adviseer dan ook met deze partijen op korte termijn de onderhandelingen te starten.”

De partijen hebben volgens de verkenner een ‘brede gezamenlijke inhoudelijke basis’. Zo vinden ze allemaal dat er in Utrecht snel betaalbare woningen moet komen, de klimaatcrisis moet worden aangepakt en de groeiende ongelijkheid moet worden tegengegaan.

“Het zijn stuk voor stuk partijen met een sterk sociaal gezicht en aandacht voor Utrechters die niet vanzelfsprekend mee kunnen komen in deze tijd waarin de spanningen wereldwijd toenemen, de lasten hard stijgen en de klap van de coronacrisis voor velen nog voelbaar is.”

Rijnenburg

Ook is met deze partijen gesproken over polder Rijnenburg. Van Gurp is van mening dat de fracties duidelijk moeten zijn over de plannen die zij hebben voor dit gebied. “Ik acht het kansrijk dat deze partijen er samen op een werkbare en op de toekomst gerichte manier met elkaar uit kunnen komen.”

Tot slot adviseert de verkenner snel door te gaan naar de volgende fase en de onderhandelingen over een coalitieprogramma voor de aankomende jaren te starten. Ook deze fase wordt begeleid door Van Gurp. Dat doet hij samen met Steven van Weyenberg, Tweede Kamerlid voor D66.

