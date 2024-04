VVD en D66 willen weten waarom Utrecht niet eerder ingreep bij ongeregistreerde kinderopvang

De Utrechtse fracties van VVD en D66 willen van het college van B&W weten waarom de gemeente niet eerder ingreep bij twee ongeregistreerde kinderopvangcentra in de stad, die vorige maand zijn gesloten. De partijen vragen dit omdat het college vorige maand aangaf eerder al contact te hebben gehad met de organisatie.

Eind maart werd bekend dat kinderopvangcentra in Overvecht en in Hoge Weide de deuren moesten sluiten. Beide plekken waren van dezelfde organisatie en stonden niet geregistreerd. “Het [is] niet verantwoord om de opvang zonder registratie toe te staan. Wij hechten er grote waarde aan dat alle kinderopvangorganisaties binnen onze gemeentegrenzen voldoen aan de kwaliteitseisen die de Wet kinderopvang stelt”, schreef het college eerder.

Ook werd aangegeven dat er in een eerder stadium al contact was geweest met de organisatie. “Waarom is niet eerder door de gemeente ingegrepen aangezien bij afdelingen wel bekend was dat sprake was van opvang”, is te lezen in schriftelijke vragen die de VVD en D66 hebben ingediend naar aanleiding van de kwestie.

Buurtcentrum

De kinderopvang in Hoge Weide was in een gehuurde ruimte van een buurtcentrum dat weer in handen is van de gemeente. VVD en D66 vragen of buurtcentra in de stad weten onder welke voorwaarden gebruikt gemaakt kan worden van de ruimtes die zij verhuren. “Zo ja, waarom is dan niet gehandhaafd?”

Tot slot willen de partijen weten wanneer er officieel sprake is van een kinderopvang. “Ouders of verzorgers kunnen ook kinderen van andere ouders of verzorgers opvangen. Dit wordt wel als grijs gebied beschouwd wanneer bijvoorbeeld ouders voor deze opvang moeten betalen. Wanneer merkt het college dit type van opvang aan als kinderopvang conform Wet kinderopvang?”

Het college van B&W heeft een aantal weken de tijd om de vragen te beantwoorden.