Wethouder blijft erbij; De Machinerie voldoet nog aan de voorwaarden

Wethouder Anke Klein heeft donderdagmiddag tijdens het spoeddebat over De Machinerie benadrukt dat het wat haar betreft prima is dat de organisatie een stichting wordt en niet een vereniging zoals eerder in de plannen stond. Wat haar betreft wordt het plan uitgevoerd zoals afgesproken.

Er was gedoe ontstaan over de Machinerie nadat de organisatie een stichting was begonnen in plaats van een vereniging. Dat laatste stond in de plannen toen een meerderheid van de gemeenteraad goedkeuring gaf aan 3,55 miljoen euro steun.

Er waren al schriftelijke vragen gesteld over het onderwerp, maar de antwoorden waren volgens VVD, CDA, SP, PVV en Stadsbelang Utrecht onvoldoende en ze vroegen een spoeddebat aan.

‘Fundamenteel verkeerd’

VVD-raadslid Marijn de Pagter liet daarover weten: “In december besloten we dat De Machinerie een (coöperatieve) vereniging wordt. Twee maanden daarna hebben ambtenaren afgewogen dat het ook een stichting mag worden. Over die beslissing zijn we helemaal niet geïnformeerd, laat staan betrokken. Dat is fundamenteel verkeerd. Op dat vlak verwacht ik een mea culpa van de wethouder.”

De Pagter stond niet alleen in zijn kritiek. Meerdere partijen vonden dat de raad beter geïnformeerd had moeten worden over de gewijzigde rechtsvorm. De gemeenteraad heeft namelijk het laatste woord over besluitvorming.

CDA-raadslid Sander van Waveren: “De wethouder moet uitvoeren wat de gemeenteraad haar opdraagt. De gemeenteraad vertegenwoordigt de stem van de stad en daar moet goed naar geluisterd worden. De raad is dus echt onvoldoende betrokken bij deze wijziging.”

Reactie

Wethouder Anke Klein begon dan ook donderdagmiddag met de woorden: “Natuurlijk is de gemeenteraad absoluut het hoogste orgaan, zonder twijfel. Het is ook nooit mijn bedoeling om de indruk te wekken dat ik dat niet op die manier zou aanvaarden en daar ook niet naartoe zou leven. Als die indruk is ontstaan dat ik daar licht mee zou omgaan dan laat mij dat niet koud.”

Ze legde echter wel uit dat de gemeente nog steeds denkt dat het geen probleem is dat De Machinerie als stichting opereert. Ook meent de wethouder dat ze daarmee niet afwijkt van het raadsbesluit waarmee goedkeuring werd gegeven aan de 3,55 miljoen euro steun. “Het initiatief verandert niet.” Ook in de eerste plannen werd al gesproken over de mogelijkheid voor een stichting. Een meerderheid van de raad, waaronder D66 en GroenLinks, steunde haar hierin.