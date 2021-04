Voltallige Utrechtse gemeenteraad wil uitleg over mislopen 2,1 miljard euro

De voltallige Utrechtse gemeenteraad wil uitleg over het mislopen van de 2,1 miljard euro voor de aanleg van twee nieuwe tramlijnen en station Lunetten-Koningsweg. De partijen zeggen teleurgesteld te zijn in de afwijzing.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat het Utrechtse plan voor de aanleg van de tramlijnen en het nieuwe station is afgekeurd. Dat was een flinke domper voor de stad. Zonder deze investering is het volgens de gemeente namelijk onmogelijk om 73.000 woningen en 50.000 arbeidsplaatsen te creëren.

Kritiek

VVD, D66, Student & Starter, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SP, Partij voor de Dieren, Partij voor de Vrijheid, Stadsbelang Utrecht en DENK hebben naar aanleiding van het nieuws een lijst met schriftelijke ingediend. Zo willen ze weten hoe het college kijkt naar de kritiek van de adviescommissie, het orgaan dat de aanvraag beoordeelde.

Daarnaast willen de partijen weten wat de vervolgstappen zijn. Het college had al aangegeven dat ze in gaat zetten op een tweede aanvraag. Hoe dit er precies uit gaat zien is echter nog niet bekend.

RSU

Mogelijk heeft de afwijzing ook invloed op de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU) en het Mobiliteitsplan, plannen voor de toekomst van Utrecht. “Welke gevolgen heeft deze afwijzing voor deze beide plannen, zowel inhoudelijk als voor het traject van besluitvorming van de beide plannen”, aldus de fracties.

Tot slot willen de partijen dat er op korte termijn een debat in de gemeenteraad wordt gevoerd over dit onderwerp. “Is het college bereid deze schriftelijke vragen zo snel mogelijk te beantwoorden zodat er op zo kort mogelijke termijn een raadsdebat kan plaatsvinden?”